Синът на Петър Хубчев и главен скаут в ЦСКА 1948: Г-н Найденов е строг, но справедлив! Защо да не мечтаем за първото място?

От началото на сезона в Първа лига тимът на ЦСКА 1948 се представя на много високо ниво и заслужено заема второто място във временното класиране. Една от основните причини за успеха на тима от Бистрица е силната селекция, която бе направена през лятото. „Червените“ привлякоха няколко много силни играчи, а „виновник“ за това е главният скаут Валери Хубчев, който е син на легендата на българския футбол – Петър Хубчев.

Валери Хубчев говори пред колегите от „Блиц“ като разкри любопитни подробности за процеса на селектиране на футболистите в ЦСКА 1948. Той също така коментира и работата си със собственика на клуба Цветомир Найденов. По думите му бизнесменът е доста взискателен и строг, но също така и справедлив.

Валери Хубчев е главен скаут в ЦСКА 1948

„От няколко седмици се намираме в доста добра форма. Работим върху това да бием във всеки мач, независимо дали е Лудогорец, или Левски. Естествено, че очаквахме да спечелим, защото имаме и големи цели. Едва ли някой е предполагал, че точно така ще се развие двубоят с разградчани. Треньорите и футболистите ни работят доста добре. Беше абсолютно заслужено и така трябва да продължаваме“.

„Ние не правим нещо кой знае какво по-различно от конкурентните отбори. Господин Найденов ни е осигурил най-добрите софтуери и програми за следене на играчи. Това, което ни различава, са пазарите, които наблюдаваме. Емил Костадинов, който е спортен директор. Том, който е изключително ценен за южноамериканския пазар. Треньорът Иван Стоянов, наставниците от школата – Сашо Александров-Алвеша, Оги Младенов, Сашо Масларски, Иван Гайдаджийски, Атанас Борносузов, който има уникално око за футболисти“.

„Всички сме много добър колектив и всеки гледа играчи и после ги предлагаме на господин Найденов и се решава правим ли го, или не. Най-ценното, което той прави, е изграждането на работна етика, навици. Той е доста взискателен, строг, но и справедлив. Постоянството е най-важно, ако накрая искаш да си отгоре. Детайлите ще решат битката. Надявам се да сме първи, защо да нямаме тези мечти“, заяви Валери Хубчев.

