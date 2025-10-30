Любопитно:

Синът на Петър Хубчев и главен скаут в ЦСКА 1948: Г-н Найденов е строг, но справедлив! Защо да не мечтаем за първото място?

30 октомври 2025, 12:04 часа 275 прочитания 0 коментара

От началото на сезона в Първа лига тимът на ЦСКА 1948 се представя на много високо ниво и заслужено заема второто място във временното класиране. Една от основните причини за успеха на тима от Бистрица е силната селекция, която бе направена през лятото. „Червените“ привлякоха няколко много силни играчи, а „виновник“ за това е главният скаут Валери Хубчев, който е син на легендата на българския футбол – Петър Хубчев.

Валери Хубчев говори пред колегите от „Блиц“ като разкри любопитни подробности за процеса на селектиране на футболистите в ЦСКА 1948. Той също така коментира и работата си със собственика на клуба Цветомир Найденов. По думите му бизнесменът е доста взискателен и строг, но също така и справедлив. 

Валери Хубчев е главен скаут в ЦСКА 1948

„От няколко седмици се намираме в доста добра форма. Работим върху това да бием във всеки мач, независимо дали е Лудогорец, или Левски. Естествено, че очаквахме да спечелим, защото имаме и големи цели. Едва ли някой е предполагал, че точно така ще се развие двубоят с разградчани. Треньорите и футболистите ни работят доста добре. Беше абсолютно заслужено и така трябва да продължаваме“.

Валери Хубчев

„Ние не правим нещо кой знае какво по-различно от конкурентните отбори. Господин Найденов ни е осигурил най-добрите софтуери и програми за следене на играчи. Това, което ни различава, са пазарите, които наблюдаваме. Емил Костадинов, който е спортен директор. Том, който е изключително ценен за южноамериканския пазар. Треньорът Иван Стоянов, наставниците от школата – Сашо Александров-Алвеша, Оги Младенов, Сашо Масларски, Иван Гайдаджийски, Атанас Борносузов, който има уникално око за футболисти“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Всички сме много добър колектив и всеки гледа играчи и после ги предлагаме на господин Найденов и се решава правим ли го, или не. Най-ценното, което той прави, е изграждането на работна етика, навици. Той е доста взискателен, строг, но и справедлив. Постоянството е най-важно, ако накрая искаш да си отгоре. Детайлите ще решат битката. Надявам се да сме първи, защо да нямаме тези мечти“, заяви Валери Хубчев.

ОЩЕ: Босът на ЦСКА 1948 след победата над Лудогорец: Футболно пребиване, играта беше за Шампионска лига - полуфинал! 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Петър Хубчев ФК ЦСКА 1948 Първа лига Валери Хубчев Цветомир Найденов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес