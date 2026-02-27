Спорт:

В Испания засипаха Веласкес с похвали

27 февруари 2026, 9:47 часа 210 прочитания 0 коментара

Работата на испанския треньор на Левски Хулио Веласкес не остава незабелязана в родината му. Той направи „сините“ първи във временното класиране на Първа лига и към момента, след изиграването на 22-рия кръг, те имат 10 точки преднина пред втория Лудогорец. Испанското издание „AS“ изрази възхищението си от свършеното от Веласкес на „Герена“ и го похвали за това, което прави. В материала изданието показа с цифри надграждането на специалиста.

„Левски преживява един от най-силните си сезони“

Ето какво написаха от „AS“: „Под ръководството на испанския треньор Хулио Веласкес Левски преживява един от най-силните си сезони през последното десетилетие. Със 17 победи в първите 22 кръга на шампионата, столичният тим демонстрира забележителна ефективност, достигайки 77,27% успеваемост в мачовете и спечелвайки над 80% от възможните точки. Тези впечатляващи цифри поставят испанеца в елитната историческа група на клуба.

Още: Новият в Левски разкри подробности за себе си: от кой отбор е и кой е идолът му?

Хулио Веласкес

„Веласкес вече дели първото място сред чуждестранните треньори“

Ключовият нюанс обаче е изключително важен: Роси постигна 17 шампионатни победи през сезон 2017/18, но за това му бяха необходими 33 мача, докато испанският му колега достигна тази бройка само в 22 срещи. В абсолютен израз, Веласкес вече дели първото място сред чуждестранните треньори с най-много шампионатни успехи в един сезон на Левски, като се очаква скоро да подобри този рекорд, с което ще стане едноличен лидер в тази престижна класация.

„Левски е най-резултатният отбор“

Тази лидерска позиция не е случайна, тя е резултат от стабилността в съблекалнята, дефанзивната последователност и забележителната ефективност в двете наказателни полета. Левски е най-резултатният отбор и същевременно с най-малко допуснати голове, което го превърна в основен кандидат за шампионската титла и върна клуба в позиция на сила, която отдавна не е заемал“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Кареасо окончателно приключи с България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски Първа лига Хулио Веласкес
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес