В Испания засипаха Веласкес с похвали

Работата на испанския треньор на Левски Хулио Веласкес не остава незабелязана в родината му. Той направи „сините“ първи във временното класиране на Първа лига и към момента, след изиграването на 22-рия кръг, те имат 10 точки преднина пред втория Лудогорец. Испанското издание „AS“ изрази възхищението си от свършеното от Веласкес на „Герена“ и го похвали за това, което прави. В материала изданието показа с цифри надграждането на специалиста.

„Левски преживява един от най-силните си сезони“

Ето какво написаха от „AS“: „Под ръководството на испанския треньор Хулио Веласкес Левски преживява един от най-силните си сезони през последното десетилетие. Със 17 победи в първите 22 кръга на шампионата, столичният тим демонстрира забележителна ефективност, достигайки 77,27% успеваемост в мачовете и спечелвайки над 80% от възможните точки. Тези впечатляващи цифри поставят испанеца в елитната историческа група на клуба.

„Веласкес вече дели първото място сред чуждестранните треньори“

Ключовият нюанс обаче е изключително важен: Роси постигна 17 шампионатни победи през сезон 2017/18, но за това му бяха необходими 33 мача, докато испанският му колега достигна тази бройка само в 22 срещи. В абсолютен израз, Веласкес вече дели първото място сред чуждестранните треньори с най-много шампионатни успехи в един сезон на Левски, като се очаква скоро да подобри този рекорд, с което ще стане едноличен лидер в тази престижна класация.

„Левски е най-резултатният отбор“

Тази лидерска позиция не е случайна, тя е резултат от стабилността в съблекалнята, дефанзивната последователност и забележителната ефективност в двете наказателни полета. Левски е най-резултатният отбор и същевременно с най-малко допуснати голове, което го превърна в основен кандидат за шампионската титла и върна клуба в позиция на сила, която отдавна не е заемал“.

