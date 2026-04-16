В борба за ново острие: ЦСКА се изправя срещу грандове от Турция и Чехия

ЦСКА направи прелестна зимна селекция по време на последния траснферен прозорец, където една от основните зони, които се подсилиха, беше тази на атаката. “Армейците“ привлякоха 2 нови крила, което даде на Христо Янев възможност да избира между Йоанис Питас и Леандро Годой за централен нападател. И въпреки това нещо в атаката на “червените“ не върви. Това е една от главните причини те да се насочат към нападателя на полския Ягелония Бялисток Афимико Палулу.

ЦСКА следи Афимико Палулу

4-тият отбор във временното класиране на Първа лига ЦСКА е насочил интереса си към нападателя на полския Ягелония Бялисток Афимико Палулу, твърди “ transferfeed“. Футболистът от ДР Конго има договор с отбора от Екстракласа до края на сезона и може да се озове в ЦСКА със свободен трансфер. През настоящата кампания той е изиграл 41 мача във всички турнири, като е отбелязал 17 гола и е дал 6 асистенции. Въпреки че от Ягелония Бялисток се опитват да го убедят да подпише нов договор, към него има сериозен интерес. Освен ЦСКА, турският Бешикташ и чешкият Спарта Прага следят изкъсо ситуацията около нападателя.

ЦСКА вкара 16 гола в 7 мача през пролетта

ЦСКА направи силна зимна селекция, която даде възможност на Христо Янев да променя атаката си така, че отборът да вкарва възможно най-много голове. От началото на втория полусезон, “червените“ са вкарали 16 гола в 7 мача от Първа лига. Въпреки че статистиката на пръв поглед изглежда добра, ЦСКА не се представя много убедително в атака, особено срещу по-сериозните съперници. 13 от тези 16 попадения дойдоха срещу Арда Кърджали, Берое, Добруджа, Монтана, Локомотив София, Ботев Враца и Славия. А срещу 3-те отбора над тях – Левски, Лудогорец и ЦСКА 1948, “армейците“ са вкарали само 3 гола през пролетта.

