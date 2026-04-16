Лудогорец се подигра с труда на ЦСКА! А Левски ще стане шампион без спечелено дерби...

16 април 2026, 11:43 часа 469 прочитания 0 коментара

Каква поредна футболна драма! Това клише идва точно на място за последните събития в българското първенство. След като ЦСКА положи неимоверни усилия да спре шампионския поход на Левски в понеделник, късно снощи действащият шампион Лудогорец се подигра с труда на момчетата на Христо Янев... И загуби от Арда в Кърджали! А от днешна перспектива изглежда, че Левски ще стане шампион без дори да е спечелил голямо дерби в редовния сезон...

Всички срещу Левски, но Арда би Лудогорец два пъти

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов трябваше да влезе в противниковото наказателно поле в заключителните секунди на Вечното дерби на стадион "Васил Левски", за да може косвено да даде асистенция за изравнителния гол на резервата Леандро Годой. И за какво, биха попитали някои фенове... За да може Лудогорец да се издъни там, където нямаше право на грешка. Александър Тунчев пак го направи - победи шампиона и постигна дубъл над него в един сезон.

Така Левски влиза във финалните плейофи с 10 точки аванс пред Лудогорец. Остават още шест мача за "сините" до спечелването на 27-ата титла на България - два срещу Лудогорец, два срещу ЦСКА и два срещу ЦСКА 1948. Ако не се представи покъртително зле в тези шест мача, то Левски най-вероятно ще стане шампион. Защото 10 точки аванс не може да бъде профукан ей така. 

Хулио Веласкес

Шампион се става срещу малките отбори

Левски доказа едно - че шампион се става в мачовете срещу по-малките отбори. Когато показваш постоянсто и постигаш резултати срещу тях. Критиките към "сините", че не са успели да постигнат победа в нито едно голямо дерби. Общо четири мача срещу Лудогорец и ЦСКА, от които две равенства и две загуби. На "Герена" обаче едва ли ще им пука особено за тази статистика, ако в края на сезона станат шампиони.

Трябва да се отбележи и друго - колкото и на "Герена" да бият тъпана, че всички са срещу тях, това просто не е вярно. Дори Арда им свърши работата, която те не можаха - победиха Лудогорец не веднъж, а два пъти. Кой спря Левски да победи Лудогорец? А, да, в първия мач бяха виновни съдиите - за ситуации, които дори не бяха толкова спорни. Във втория мач пък излязоха с нагласата да не загубят, и както става обикновено в такива случаи, загубиха.

Левски има идеалните условия да стане шампион и няма причина да се оплакват. Защото през годините сме ставали свидетели на далеч по-скандални мачове, съдийства и външен натиск. От тази ситуация Левски няма право да изпуска питомното, както гласи една незабравима фраза. "Сините" си заслужиха първото място с постоянство, но и с най-слабия сезон на Лудогорец от 14 години насам.

И да, Левски ще стане шампион - и дано това да даде нов тласък на развитие на българския футбол след дълъг зимен сън...

Автор: Стефан Йорданов

ЦСКА Левски Лудогорец Първа лига Спортни рубрики Actualno.com Хулио Веласкес
