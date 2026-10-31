Древен метеорит разкри тайната на водата на Марс

Според учени от Университета на Ню Мексико (САЩ) редкият марсиански метеорит Тегаза 001, който е на 4,1 милиарда години потвърждава, че Червената планета някога е имала влажна среда, подобна на земната. Изследването е публикувано в списание Science.

Откритието на учените за водата на Марс

Експертите откриха необичайни минералогични и химични характеристики в пробата, включително високи нива на манганов оксид. Марсоходи търсят този елемент на Марс като знак за условия, подходящи за живот. По-нататъшен анализ разкри микроскопични цирконови кристали в метеорита, което позволи точното определяне на възрастта му.

Оказва се, че това е най-старата известна марсианска магмена скала. За разлика от повечето марсиански метеорити, образувани преди стотици милиони години, тази проба датира от най-ранния етап от формирането на планетата и се състои от един вид скала. Това предоставя рядка възможност за изучаване на древната кора на Марс.

Необичайният изотопен състав на кислорода и променените минерали показват, че метеоритът е взаимодействал с течности преди милиарди години. Това подкрепя теориите, че ранният Марс е бил по-топъл, по-влажен и геологично по-активен от днес. Учените свързват пробата с предноахийския период, когато на планетата е можело да съществуват повърхностни води и условия, подходящи за примитивен живот.

Съставът на метеорита се различава от другите известни марсиански скали, така че източникът му вероятно се намира в неизследван досега регион на планетата, вероятно в древните южни планини. Това би могло да помогне за определяне на места за бъдещи мисии за изучаване на марсианската кора.

Прочетете също: Марсоходът на НАСА откри нещо на Марс, което може да убива хора

Наскоро стана ясно, че според нов анализ на данни, събрани преди близо половин век от спускаемия апарат „Викинг 2“ на НАСА, откри два аномални сигнала, които биха могли да бъдат причинени от сеизмична активност на Марс. Изследователите смятат, че единият от тях, записан на 80-ия марсиански ден след кацането, най-вероятно е истинско марсианско земетресение. Учените обаче не изключват алтернативни обяснения. Това съобщава изданието IFLScience.

Както отбелязва IFLScience, изследователите са анализирали отново старите записи, вземайки предвид знанията, придобити от по-късни мисии. Те са открили два сигнала, записани на 53-ти и 80-ти сол - така наречената марсианска епоха. И двата имат характеристики, подобни на сигналите от земетресения на Земята и марсотрусите, записани от по-съвременни инструменти.

Според изследователския екип, формата на вълната на този сигнал има поразителна прилика със записите на земетресения в Калифорния и марсиански земетресения, по-късно засечени от космическия апарат InSight на НАСА.

Въпреки това, не е било възможно окончателно да се определи произходът на сигнала. Сред алтернативните обяснения учените споменават далечно тектонично земетресение или падане на метеорит. Следователно, заключението за сеизмичния произход на събитието остава вероятно, но не е окончателно доказано.