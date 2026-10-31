Неочаквана причина извади един от пилотите във Формула 1 от Гран При на Мексико

Един от пилотите във Формула 1 няма да участва в Гран При на Мексико, след като влезе в спор със своя отбор. Става въпрос за Естебан Окон. Часове преди квалификацията на пистата "Ерманос Родригос" от Хаас обявиха, че на негово място ще застане резервният пилот Рио Хиракава. Японецът взе участие в първата свободна тренировка, а във втората Окон зае обичайното си място. По време на едночасовата сесия обаче се стигна до странен момент.

Хаас извади Окон от Гран При на Мексико

Окон преживя разочароващ петък в Мексико, като публично изрази недоволството си от плана за обиколките си във втората свободна тренировка. Времето му не беше лошо. Окон изпревари съотборника си Оли Беърман и завърши на 13-то място, но по радиото имаше напрежение с инженерката му Лаура Мюлер. Тя го извика в бокса, за да смени меките гуми със средни, след което французинът изрази недоволството си. Той заяви, че е искал да продължи с меките. Спекулира се, че това може да е една от причините за решението на Хаас.

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От Хаас не посочиха конкретна причина, но подчертаха, че не се дължи на заболяване: "Рио Хиракава ще бъде партньор на съотборника си Оли Беърман по време на последната тренировка и квалификациите в събота, както и в неделното състезание от 71 обиколки - дебютът на Хиракава във Формула 1. Към момента няма да бъдат правени допълнителни изявления."

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