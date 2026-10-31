Домусчиев с директна атака към президента на БФС заради "слугинаж към определен отбор"

Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев избухна с позиция срещу управлението на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо. Причина за неговото недоволство стана случка по време на мача между Дунав Русе и Левски. Според него капитанът на "сините" Кристиан Димитров се е разминал без картон, докато преди играч на Лудогорец е получил червен картон за подобна ситуация. Домусчиев обяви, че в понеделник, 2 ноември, клубът ще излезе с официална позиция.

Домусчиев за Гонзо: Управлението му става все по-вредно

Домусчиев директно атакува президента на БФС, като посочи "явния му слугинаж към определен отбор", визирайки бившия му клуб Левски. Собственикът на "орлите" е категоричен, че управлението на Иванов става все "по-вредно" за българския футбол и време това да приключи. Той призова и Изпълнителния комитет към родната централа да вземе мерки.

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Позицията на Домусчиев:

"И този сезон ще сме свидетели на феърплея на президента Гонзо и явния му слугинаж към определен отбор. За сходни ситуации един и същи съдия - Мариян Гребенчарски дава червен картон на Руан Круз срещу Славия, а за Кристиян Димитров днес даже няма жълт. Не съм учуден, че на ВАР е абониран синята подлога Станимир Тренчев. Подобен двоен аршин е подигравка към хората, които си дават парите за футбол. Още в понеделник Лудогорец ще разкаже в официална позиция и за други фрапантни побутвания, които са в посока само на един отбор. Управлението на Гонзо става все по-вредно за българския футбол и е време всички да излязат с мъжка позиция, включително и от т.нар. Изпълком", написа Домусчиев.

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