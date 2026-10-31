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Любимец на "Армията": "ЦСКА е пример, вълнувам се за новия стадион"

31 октомври 2026, 16:52 часа 673 прочитания 0 коментара

31 октомври 2026 г. ще се запомни като знакова дата за историята на ЦСКА, тъй като "червените" ще се завърнат на новия стадион "Българска Армия". Те ще посрещнат Слави от 19:30 ч. в домакинска среща от Първа лига. Това ще бъде и първото домакинство на ЦСКА на собствения му стадион от над 1 000 дни. Един от любимците на "червената" общност у нас Стойко Сакалиев сподели своето вълнение за новата "Армия" с публикация в социалните мрежи.

Стойко Сакалиев: "Щастлив съм, че съм част от тази история"

Ето какво написа Стойко Сакалиев: "Здравейте, армейци! Най-очакваният и мечтан ден дойде! Вече имаме нов дом! Дом, в който ще продължим да пишем славната си история. Място, което ще ни събира и ще ни дава още повече любов, страст и сила да печелим битките! Щастлив съм, че съм част от тази история. Имах честта да играя на старата „Армия“, да усещам магията ѝ и да защитавам нашата емблема. Днес с вълнение виждам новия ни, красив стадион и вярвам в славните моменти, които ни очакват.

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"Тук ще се раждат мечти"

Миналото ни изпълва с гордост, а бъдещето ни зове да бъдем още по-силни и единни! Този стадион ще запали още хиляди детски сърца за ЦСКА. Тук ще се раждат мечти, ще израстват поколения армейци и ще се създават нови легенди! Ние сме пример за цялото общество! Нека го показваме с единството, достойнството и любовта към нашия клуб! Напред, армейци, към нови висоти!"

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ЦСКА Стойко Сакалиев стадион Българска армия
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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