Голяма изненада в групата на Левски: Хулио Веласкес зачеркна основен защитник преди гостуването в Русе

Наставникът на Левски Хулио Веласкес обяви групата за предстоящото гостуване на Дунав Русе в среща от 14-ия кръг на Първа лига, днес от 16:30 часа. Голямата изненада в състава на Веласкес е отсъствието на защитника Оливер Камдем. Извън състава за предстоящата среща остават още Никола Серафимов, Асен Митков и Адриан Райчев. На тяхно място за “сините” застават Гашпер Търдин, Хевертон и Давид Кусо.

Веласкес прекрои състава за двубоя срещу Дунав

Участие в двубоя няма да вземат и контузените Асен Митков и Радослав Кирилов. Левски ще се бори да си върне първата позиция във временното класиране в българския елит. Към момента “сините” изостават с една точка от лидера ЦСКА, но имат един изигран мач по-малко от тях. Момчетата на Веласкес влизат в двубоя с цел отново да намерят победния път, след като във вторник записаха равенство от 1:1 при визитата си на Арда в Кърджали.

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Цялата група на Левски за двубоя срещу Дунав Русе:

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров

Защитници: Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес

Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Акрам Бурас, Сержиньо, Мазир Сула

Нападатели: Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа, Мустафа Сангаре

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