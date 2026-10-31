Оставиха в ареста 19-годишен младеж, обвинен за кибератаки срещу БНР, БНТ и държавни институции

Съдът постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 19-годишния Мариян Парушев, обвинен за извършването на мащабни кибератаки срещу Българското национално радио, Българската национална телевизия и държавни институции, съобщи БГНЕС. Определението на съда подлежи на обжалване в тридневен срок. При постъпване на жалба е насрочено заседание за 5 ноември.

Според обвинението младежът е използвал изкуствен интелект при осъществяването на кибератаки и кражба на лични данни. Твърди се, че е използвал специализирани профили за анонимно сърфиране и прикриване на незаконни прониквания в компютърни мрежи. Според разследващите той е създавал и профили в приложението Телеграм, чрез които е търгувал с придобитата информация, а разплащанията са извършвани с криптовалути.

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По време на съдебното заседание защитата на Парушев оспори доказателствата по делото. Адвокатът му Юлиан изтъкна, че младежът няма предишни криминални прояви и според защитата липсват категорични доказателства, които да го свързват с извършените хакерски атаки. „Включително нито един от свидетелите не сочи да го познава. Един от свидетелите посочва, че е комуникирал с канал в сайта, а не с Мариян Парушев. Няма данни да е осъществявал каквито и да е престъпления на посочените от прокуратурата дати“, заяви адвокатът.

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Защитата поиска доказателствата да бъдат преразгледани, а спрямо обвиняемия да бъде определена по-лека мярка за неотклонение – парична гаранция или домашен арест. Съдът отхвърли исканията на защитата и постанови спрямо Мариян Парушев мярка за неотклонение „задържане под стража“. В мотивите си магистратите посочиха тежестта на повдигнатите обвинения и риска от извършване на нови престъпления. Според съда домашният арест не би бил достатъчна гаранция за предотвратяване на подобна дейност.

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