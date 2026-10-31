Грандиозна програма ще съпътства откриването на стадион "Българска армия"

От ЦСКА разкриха какво могат да очакват привържениците по време на откриването на стадион "Българска армия". Мирослав Арабаджиев от медийния отдел на "червените" сподели подробности за специалната програма, която ще съпътства дългоочакваното завръщане. Вратите на съоръжението ще бъдат отворени за феновете в 16:30 часа, а час по-късно ще започне празничната програма. Днешният двубой срещу Слави ще бъде първият от 1056 дни насам, в който "армейците" са домакини на клубния си стадион.

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„Важно е да отбележим, че това не е официално откриване. Макар да разполагахме с малко време, успяхме да сторим всичко необходимо, за да се завърнем у дома. По отношение на програмата – ще има музикални изпълнения, включително на неповторимата Йорданка Христова.

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Ще отдадем заслуженото на всички легенди, които са написали историята и са изградили традициите на нашия клуб. Хората, които вече не са сред нас, също ще бъдат почетени, защото те завинаги ще останат част от историята на ЦСКА.

Военният оркестър вече направи репетиция. Като цяло това е началото на една инициатива, която ще съпътства всяко домакинство на ЦСКА. Искаме хората да получават допълнително изживяване, което се надяваме да развиваме с времето“, заяви Арабаджиев пред "Нова телевизия".

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