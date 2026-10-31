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Световен шампион с Аржентина разкри за страшна контузия, мъчила го на Мондиал 2026

31 октомври 2026, 17:55 часа 820 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Световен шампион с Аржентина разкри за страшна контузия, мъчила го на Мондиал 2026

Световният шампион с Аржентина от 2022 г. Емилиано Мартинес призна за болката, която го е мъчила от контузията, с която е играл по време на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Стражът на Челси, който и в момента е с травма и не играе за "сините" от Лондон, говори пред журналиста Гастон Едул, като разкри, че е получил контузията още преди Мондиал 2026 и прустът му няма да се възстанови.

Емилиано Мартинес: "Всяка вечер плачех"

Ето какво каза Емилиано Мартинес: "Никога няма да бъде същият като преди. Все още играя с болка. В деня преди мача с Алжир се хвърлях само с една ръка. Движех се като зомби. Ако опитах да поставя ръката си на земята, от болка ми причерняваше пред очите. Беше брутално. Всяка вечер плачех, защото пръстът ми приличаше на наденица. Но това са рисковете, които поемаш за националния отбор. Бих го направил отново.

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Емилиано Мартинес

"Един трансфер в друг клуб пропадна"

Направиха ми рентгенова снимка и се оказа, че пръстът отново е счупен. Тогава един трансфер в друг клуб пропадна заради пръста ми. Казаха ми, че е възможно да играя в това състояние, но че се нуждая от операция. Челси обаче не се притесняваше от това, за тях нямаше значение. Един ден ще трябва да се оперирам".

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Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026 Емилиано Мартинес
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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