Ударени кораби край България:

Христо Стоичков с емоционално послание преди откриването на "Българска армия": Люлка за шампиони!

31 октомври 2026, 13:29 часа 872 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Христо Стоичков с емоционално послание преди откриването на "Българска армия": Люлка за шампиони!

Легендата на бълграския футбол и ас на ЦСКА Христо Стоичков не скри вълнението си от завръщанетото на "армейците" в техния дом - стадион "Българска армия". Събитието е историческо за всички привърженици на "червените", който трепетно очакваха да завърши реконструкцията на "Армията". Именно от този знаменит стадион е тръгнал и пътя на прославилия България по света Стоичков.

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Камата определи новия стадион като "истинско бижу". Новият стадион "Българска армия" е най-модерното и екологично спортно съоръжение в България, проектирано по стандартите на УЕФА Категория 4. Теренът е оборудван с последно поколение хибридно тревно покритие с модерен дренаж и подгрев, идентично с технологията на стадиони като "Камп Ноу" в Барселона. Капацитетът на съоръжението е 18 540 места и разполага с модерен музей на славата, голям фен магазин, VIP ложи, заведения за хранене и специализиран детски сектор.

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стадион Българска армия

„Стадион Българска армия – люлка на шампиони! Най-великите български футболисти тръгнаха оттам! Горд съм, че моят път към върха започна на този стадион! Имах честта да присъствам на последния мач, а днес откриваме новия ни дом! Истинско бижу!

Новата Армия ще блести в червено! Нямам търпение! Нямам и съмнение, че тук ще се родят новите шампиони с подкрепата на милиони червени фенове! У дома сме си! На Армията! Само ЦСКА!“, написа Стоичков.

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Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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