Атанас Рибарски извика един от най-добрите млади българи в националния отбор

Временният селекционер на националния отбор на България Атанас Рибарски готви интересна промяна за предстоящата международна пауза. "Лъвовете" продължават битката си в Лигата на нациите, като ще се изправят срещу Исландия и Естония в последните си два мача. По всяка вероятност това ще бъдат и последните две срещи на Атанас Рибарски, тъй като от БФС търсят чуждестранен специалист, който да поеме селекцията.

Атанас Рибарски повика Пламен Андреев в първия отбор

Рибарски е взел решение да повика Пламен Андреев за предстоящите мачове. Това е едва втора повиквателно за първия отбор за 21-годишния вратар. През 2023 година той попадна в състава за срещите със Сърбия и Латвия, но остана на пейката и в двата случая. Новината бе съобщена в официалните профили на неговия клуб - Дебрецен. Унгарците написаха: "Нашият вратар Пламен Андреев, който игра за отбора на България до 21 години през миналата международна пауза, сега е повикан в представителния отбор на своята страна за мачовете с Исландия и Естония от Лига на нациите."

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Пламен Андреев, който е юноша на Левски, има 14 мача за младежкия национален отбор, шест за юношите до 19 години и един за тези до 17. Повиквателната му значи, че поне един измежду Димитър Митов, Даниел Наумов и Алекс Божев ще изпадне в сравнение с последния лагер. Водещият роден страж Светослав Вуцов остава извън сметките, въпреки промяна в треньорския щаб.

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