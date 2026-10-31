Лудогорец не изпуска ЦСКА от поглед след рутинна победа над закъсал български гранд

Битката за титлата в Първа лига се завърза. Лудогорец постигна успех с 3:0 при визитата си на Локомотив Пловдив на "Лаута". "Орлите" бяха по-активни през първата част и логично се оттеглиха на почивката с гол аванс. Малко след старта на второто полувреме "смърфовете" останаха с човек по-малко на терена, което скоро бе наказано с второ, а впоследствие и с трето попадение. С този успех Лудогорец изравни Левски по точки и е само на една от лидера в класирането ЦСКА. Трябва да се отбележи, че "армейците" и "сините" още не са изиграли своите срещи от кръга, а Левски и Лудогорец имат отменен мач помежду си.

Лудогорец победи Локо Пловдив без много проблеми

В началните минути футболистите на Лудогорец бяха по-активни, но не успяха да застрашат съперниковата врата. След четвърт час игра Квавдо Дуа бе намерен от Петър Станич на удобна позиция и стреля, но ударът му премина на сантиметри от целта. Малко след това гостите поведоха в резултата. Това се случи в 21-а минута, когато грешка в пловдивската защита позволи на Ерик Маркус да отмъкне топката и да се разпише за 1:0. Десетина минути по-късно се стигна до най-опасната ситуация в полза на "смърфовете". Андрей Киндриш надбяга защитниците на "орлите" и подаде към Парвиз Умарбаев, който стреля неточно. В оставащото време от първата част не се стигна до други интересни положения и Лудогорец се оттегли на почивката с гол аванс.

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Второто полувреме започна по-спокойно, като разградчани отново владееха случващото се на терена. Десетина минути след началото ситуацията за Локомотив Пловдив се влоши, тъй като остана с човек по-малко на терена. Андрей Киндриш извърши грубо нарушение срещу Кайо Видал. Първоначално съдията му показа жълт картон, но след намесата на ВАР си промени решението и го изгони с директен червен картон. Не след дълго Лудогорец се възползва от численото си предимство и удвои аванса си. Дерой Дуарте асистира за хубав гол на Петър Станич от воле. Четвърт час преди края Антон Фасе пропиля добра възможност да върне "смърфовете" в мача. В 86-а минута резервата Бърнард Текпетей оформи крайния успех на разградчани с 3:0. Загубата за Локомотив Пловдив идва в труден момент за клуба, който остана без собственик преди няколко седмици.

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