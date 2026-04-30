Важно: ЦСКА даде информация на феновете за новата “Армия“

30 април 2026, 21:59 часа

Както е известно, строежът на новия стадион на ЦСКА трябва да бъде готов през есента и от месец септември, той да може да приема официални мачове. От ръководството на “армейците“ се активизираха по важните теми, свързани със стадиона още преди той да е завършен. Те дадоха много важна информация на привържениците, свързана с билетите за новата “Българска“ армия и тяхното закупуване. Най-важният акцент е свързан със специална карта, която всеки ще трябва да притежава.

Феновете на ЦСКА ще трябва да притежават специални карти

Ето какво гласи съобщението на ръководството на ЦСКА: “Армейци, новият стадион не е просто нов дом! Той е следващата стъпка. По-модерен. По-сигурен. По-близо до феновете. Новият стадион означава ново изживяване. И нов начин да бъдеш част от него. Скоро стартира Фен регистрация, задължителна стъпка за всеки, който иска да посещава мачовете на любимия отбор на живо. Защо е необходима Фен регистрация?

  • Влизането на стадиона ще се осъществява чрез сканиране на издадена фен карта и на дланта на ръката.
  • С цел по-голямо удобство и сигурност - откраднати или изгубени карти не могат да бъдат използвани от други лица за достъп до стадиона.
  • Осигурява и допълнителни възможности за по-оптимално изживяване на стадиона.

Картата ще струва 10 евро

Какво означава това? За да си купиш билет или абонаментна карта, ще ти е необходима фен карта, издадена след регистрация. Как протича регистрацията? Процесът е бърз и отнема само няколко минути:

  • Посещаваш регистрационен офис на ЦСКА.
  • Представяш документ за самоличност.
  • Прави се снимка и регистрация в системата.
  • Сканира се дланта ти за достъп на стадиона.
  • Получаваш своята фен карта веднага.

Важно: Всеки фен над 7-годишна възраст ще трябва да има фен карта. Регистрацията се заплаща еднократно - 10 евро (19.56 лв). Закупуването на абонаментни карти и билети ще бъде възможно единствено след завършена регистрация и с активна фен карта. Фен регистрацията все още не е стартирала. Скоро ще споделим повече информация и подробности за процеса. Следете официалните ни канали, предстои да ви покажем всичко стъпка по стъпка. Обратно у дома! Всички заедно!“

Николай Илиев
Николай Илиев
