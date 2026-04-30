В мач без интрига: Локомотив Пловдив не успя да победи Арда, но ще играе срещу ЦСКА на финала за Купата на България

В мач без абсолютно никаква интрига Локомотив Пловдив победи Арда Кърджали и във втория 1/2-финал за Купата на България. След като първата среща завърши при резултат 4:0 за "смърфовете" и реваншът беше по-скоро протоколен. Локомотив и Арда завършиха при резултат 1:1, но "черно-белите" се класираха на финала, където ще срещнат ЦСКА. През 2020 г. "смърфовете" победиха именно "армейците" на дузпи и спечелиха Купата за втори пореден път.

Локомотив Пловдив поведе през първото полувреме

През първото полувреме Арда имаше надежди, че може да направи чудото и да обърне общия резултат в своя полза. Кърджалийци започнаха силно, но в 16-тата минута бяха посечени. След индивидуална грешка в защитата на "небесносините" звездата на Локомотив Пловдив Каталин Иту се възползва, открадна топката и откри резултата. Възпитаниците на Александър Тунчев все пак не се предадоха, като в края на първата част имаха цели 75% владение на топката и 9 отправавени удара, от които 2 точни. Стражът на "смърфовете" Боян Милосавлевич беше основната причина Арда да не отбележи, като на няколко пъти се намеси решаващо.

Арда успя да изравни през второто полувреме

Второто полувреме отново беше под властта на Арда. Бирсент Карагарен влезе още на почивката за кърджалийци, което внесе още свежест и скорост в нападението им. Инициативата беше почти изцяло в притежание на възпитаниците на Александър Тунчев. Това им се отплати в 65-тата минута, когато Лъчезар Котев изравни резултата. Това даде само още тласък на Арда. "Небесносините" продължиха с натиска си, но времето напредваше и все повече ги отдалечаваше от евентуален обрат.

В 85-тата минута Карагарен се разписа след центриране, но попадението му беше отменено заради засада. И така, след много създадени положения, пропуски и спасявания, Локомотив Пловдив и Арда Кърджали завършиха при резултат 1:1, а с успех от 5:1 в общия резултат, "смърфовете" се класираха за финала на Купата на България.

