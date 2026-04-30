Войната в Украйна:

Парадоксално: Шефът на БФБорба не контактува особено с най-добрия състезател на България

30 април 2026, 22:29 часа 687 прочитания 0 коментара

България излъчи само един европейски шампион на изминалото Европейско първенство по борба за мъже и жени в Тирана - в лицето на Кирил Милов, който защити титлата си в категория до 97 кг класически стил. В момента Милов може да се счита за най-добрия състезател на България в този спорт. И въпреки че се явява лице на българската борба, ръководителят на федерацията Станка Златева не контактува особено с него.

Обтегнатите отношения между президент и състезател в борбата

Кирил Милов е състезател на ЦСКА и се озова в противоположния лагер на действащото ръководство на федерацията начело със Златева. Двамата имаха търкания в последната година, като Милов не бе допуснат да се състезава на Световното първенство през 2025-та, както и на други рейтингови турнири. Това пък доведе до срив за Милов в световната ранглиста, но и това не го спря отново да покори Европа след намерен компромис между двете страни.

Кирил Милов и Станка Златева

Председателят на федерацията и най-добрият действащ състезател не контактуват особено, което изглежда парадоксално отстрани. Предполага се, че ръководителят на спортна федерация и най-добрият състезател на същата федерация ще са в непрестанен контакт, но не такава е ситуацията в българската борба.

Кирил Милов: "Не контактувам много със Станка Златева"

"Аз не контактувам много с президента на федерацията. Бяхме на срещата, обсъждахме някои неща. Помолихме да дойдат личните ни треньори, но не беше позволено. И реално направихме компромис да отидем без тях на Европейското", заяви Кирил Милов в интервю пред Actualno.com и Sportlive.bg. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Според мен е хубаво да бъдем чути, защото от това зависи моята кариера. Аз съм на такава възраст, на която знам какво ми е необходимо. Не съм дете, което тепърва навлиза в спорта. Хубаво е да се вслушват в нас и смятам, че е добре личният треньор да бъде с теб на състезания", добави още Милов. Гледайте цялото интервю във видеото:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Станка Златева борба българска федерация борба Кирил Милов
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес