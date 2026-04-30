Парадоксално: Шефът на БФБорба не контактува особено с най-добрия състезател на България

България излъчи само един европейски шампион на изминалото Европейско първенство по борба за мъже и жени в Тирана - в лицето на Кирил Милов, който защити титлата си в категория до 97 кг класически стил. В момента Милов може да се счита за най-добрия състезател на България в този спорт. И въпреки че се явява лице на българската борба, ръководителят на федерацията Станка Златева не контактува особено с него.

Обтегнатите отношения между президент и състезател в борбата

Кирил Милов е състезател на ЦСКА и се озова в противоположния лагер на действащото ръководство на федерацията начело със Златева. Двамата имаха търкания в последната година, като Милов не бе допуснат да се състезава на Световното първенство през 2025-та, както и на други рейтингови турнири. Това пък доведе до срив за Милов в световната ранглиста, но и това не го спря отново да покори Европа след намерен компромис между двете страни.

Председателят на федерацията и най-добрият действащ състезател не контактуват особено, което изглежда парадоксално отстрани. Предполага се, че ръководителят на спортна федерация и най-добрият състезател на същата федерация ще са в непрестанен контакт, но не такава е ситуацията в българската борба.

Кирил Милов: "Не контактувам много със Станка Златева"

"Аз не контактувам много с президента на федерацията. Бяхме на срещата, обсъждахме някои неща. Помолихме да дойдат личните ни треньори, но не беше позволено. И реално направихме компромис да отидем без тях на Европейското", заяви Кирил Милов в интервю пред Actualno.com и Sportlive.bg.

"Според мен е хубаво да бъдем чути, защото от това зависи моята кариера. Аз съм на такава възраст, на която знам какво ми е необходимо. Не съм дете, което тепърва навлиза в спорта. Хубаво е да се вслушват в нас и смятам, че е добре личният треньор да бъде с теб на състезания", добави още Милов.

