По болезнения начин в ЦСКА научиха ценен урок от голяма грешка, която ще им бъде обеца на ухото

В последните седмици ЦСКА премина през истинско влакче на емоции - както хубави, така и лоши. "Червените" първо спряха Левски в дербито на 13 април с късен гол на Леандро Годой, който взриви трибуните в мач, в който Сектор Г превъзхождаше Сектор Б. После дойде и страхотната победа над Лудогорец с 2:1 след обрат в Разград за Купата. Само няколко дни по-късно обаче екзалтираните фенове на ЦСКА бяха пратени на другия полюс...

Влакче от емоции за феновете на ЦСКА

На 25 април ЦСКА загуби от Левски с 1:3 в първия плейофен кръг за сезона, но това, което разгневи "червената" общност, бе подходът на Христо Янев за двубоя. Треньорът избра да заложи на стартов състав, в който попаднаха тотално низвергнати футболисти и на практика обрече отбора на загуба. Целта бе ясна - да съхрани основните си футболисти за ключовия реванш срещу Лудогорец за Купата, за да може да се изпълни целта на клуба: влизане в евротурнирите.

Сектор Г е категоричен: ЦСКА не подарява точки и не прави шпалири

Само че Сектор Г бе ясен още през март: "Не влизаме в схеми, не подаряваме точки и не правим шпалири!". Феновете на ЦСКА държат на честта си, а в дербитата с Левски винаги се играе за чест - независимо от обстоятелствата. Именно затова и Христо Янев бе попилян от критики от организираните фенове на ЦСКА начело с тартора на Сектор Г Иван Велчев - Кюстендилеца, който го атакува публично в няколко поредни публикации в социалните мрежи.

Тежки и много емоционални дни за Христо Янев

Така за Янев настъпиха няколко много тежки дни от загубата от Левски до реванша срещу Лудогорец, където трябваше да изкупи греховете си. Той трябваше да изпита болката от тихия протест на Сектор Г, който бе с ясно послание - в ЦСКА винаги се играе с чест. Треньорът бе изключително емоционален, а след мача каза, че ако е наранил феновете на ЦСКА, се извинява, но ако те са сърцето, той трябва да бъде разумът.

И изглежда, че Христо Янев много ясно разбра позицията на феновете. Самият той подчерта, че изключително високо цени тяхното мнение. Същото се чу и от спортния директор Бойко Величков, който каза след отстраняването на Лудогорец, че са разбрали какво мислят феновете за случилото се. ЦСКА трябваше по болезнения начин да научи този ценен урок, а тази грешка само може да бъде обеца на ухото за Христо Янев в бъдеще.

