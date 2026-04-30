Най-важните новини за деня: 30 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 30 април 2026 г.

РАДЕВ ЗАГОВОРИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН КАБИНЕТ ПРЕДИ 15 МАЙ, ВСС Е ПРИОРИТЕТНА ЗАДАЧА (ВИДЕО)

За самостоятелен кабинет дори преди 15 май заговори лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев пред медиите преди старта на 52-рото Народно събрание. "Никога не съм бягал от отговорност. Партията ще реши кой да бъде премиер", каза още Радев в отговор на въпрос дали ще бъде министър-председател. Попитан дали сегашният служебен МВР министър Емил Дечев ще остане министър, той каза, че се разглеждат всякакви варианти, но, по думите му, българските граждани са гласували доверие за самостоятелен кабинет.

ЕВРОПЕЙСКИТЕ МИЛИАРДИ ПО ПВУ: ЩЕ ГУБИМ ЛИ И КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ РАДЕВ - "ЗАВЕЩАНИЕТО" НА СЛУЖЕБНАТА ВЛАСТ

Нищо не сме загубили по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Можехме да загубим на 4 май, но в тежки преговори с ЕК успяхме да убедим Брюксел да направи отлагане. Това заяви Мария Недина, служебен вицепремиер по европейските средства.

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СИ ИЗБРА ПРЕДСЕДАТЕЛ ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ (ВИДЕО)

Михаела Доцова от "Прогресивна България" ще бъде председател на 52-ото Народно събрание, реши току що парламентът. За нея гласуваха не само от "Прогресивна България", но и от ГЕРБ и ДПС, с общо 188 гласа.

БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ОГЛАВИХА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СИ ГРУПИ, ПП И ДБ - С ОТДЕЛНИ РЪКОВОДСТВА

След проведена техническа среща на новоизбраните ръководства на парламентарните групи в новото 52-ро Народно събрание станаха ясни имената на всички председатели и заместник-председатели на отделните групи в парламента. Очаквано "Продължаваме промяната" и "Демократична България" потвърдиха своето разделяне на две отделни парламентарни групи, поради което и самото Народно събрание ще има не петима, а шестима зам.-председатели, обяви новоизбраната за председател на НС Михаела Доцова.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕЧИ ОЧЕРТАХА ПЪТЯ НА 52-РИЯ ПАРЛАМЕНТ: РЯЗКО СКЪСВАНЕ С ПРЕДИШНИЯ УПРАВЛЕНСКИ МОДЕЛ (ОБЗОР)

Откриващите слова на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание очертаха първите приоритети на новоизбраните депутати още по време на тържественото заседание на парламента. В церемонията участие взеха президентът Илияна Йотова, българският патриарх Даниил, представители на различни вероизповедания и на дипломатическия корпус.

БУМ НА ИНФЛАЦИЯТА, БУМ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ДЕПУТАТИТЕ: ДЯНКОВ СЪС СЪВЕТИ КАКВО ДА ПРАВИ РАДЕВ ВЕДНАГА

7% инфлация за миналия месец има – това означава, че в Народното събрание ще се вдигнат заплатите със 7% следващия месец. Трябва да се махнат всички (служебни) индексации на заплати в публичния (държавния) сектор. Това е една от необходимите мерки за по-добро финансово състояние на България според Симеон Дянков, бившия финансов министър от първото правителство на Бойко Борисов и настоящ председател на Фискалния съвет. "По някакъв начин трябва да се бори инфлацията – това е начинът, по който бързо, 2-3 месеца ще има ефект". Отделно, Дянков настоя за съкращаване на държавната администрация – той даде за пример намаляване на броя на зам.-министрите, съответно необходимата им администрация, защо не и министри.

МИЛИОНИ ЗАД КУЛИСИТЕ: РЕЖИСИРАХА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В 4 КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ?

Съмнения за нередности и нагласени обществени поръчки в културни институции - такава завеса отгръща ново разследване на Фондация “Антикорупционен фонд” (АКФ). Поръчките са за ремонти и авторски надзор, на обща стойност от близо 5 млн. евро, и се провеждат в четири учреждения под шапката на Министерството на културата: Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов“, Драматичен театър – Ловеч, Малък градски театър „Зад канала“ и Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура (НУКК).

ЛЮБОМИР ДАЦОВ: ХРАНИТЕ ЩЕ ПОСКЪПНАТ С 15-20% ПРЕЗ 2027 Г. (ВИДЕО)

Във всички случаи храните ще поскъпнат с 15-20% през 2027 г. Това прогнозира в предаването Студио Actualno макроикономистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и заместник-министър на финансите в правителствата “Сакскобургготски“ и “Станишев“. Той коментира трите прогнозни сценария на Фискалния съвет за икономическото развитие на България през 2026 г. – реалистичен, песимистичен и силно песимистичен: “Реалистичният се базираше на допускане, че до средата на годината нещата в Персийския залив ще се стабилизират и оправят, което към днешна дата изглежда малко рано. Докато крайният сценарий се базира на ескалиращ и продължителен конфликт, надхвърлящ рамките на календарната година.

ДЪРЖАВАТА ПОЛУЧАВА ОЦЕНКА СРЕДЕН 3,28 ЗА ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА

Специалното 15-о издание на независимия мониторингов доклад "Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?" събра експерти, представители на институции, организации и млади хора от Програма "Мегафон", които представиха основните изводи по ключовите теми, свързани с живота на децата и семействата в България. Областите на оценка са 9 и включват благосъстояние, семейна среда и алтернативни грижи, закрила от всички форми на насилие, правосъдие, ранно детско развитие, образование, здравеопазване, спорт, култура и свободно време и детско участие.

СВОБОДАТА НА МЕДИИТЕ ДОКОСНА 25-ГОДИШНО ДЪНО, БЪЛГАРИЯ СЕ СВЛИЧА В КЛАСАЦИЯТА

За първи път в историята на Световния индекс за свобода на печата на „Репортери без граници“ повече от половината от страните в света попадат в категориите „трудна“ или „много лоша“ по отношение на медиите. За 25 години средният резултат на всички 180 страни и територии, обхванати в индекса, никога не е бил толкова нисък. Правото на информация се подкопава дори в демократични страни. Експертите вижда ясен знак, че журналистиката все повече се криминализира в световен мащаб.

ПУТИН И ТРЪМП В ИНФАНТИЛЕН РАЗГОВОР: ПОБЕДИХ. И АЗ. А ЗЕЛЕНСКИ ДАВА ФАКТИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп отново показаха, макар и в различна степен, че след една определена възраст хората е редно да се наслаждават на живота без да пречат на другите да сторят същото като ги управляват. Двамата проведоха телефонен разговор и изведнъж след него Юрий Ушаков, един от основните съветници на Путин, разказа пред руските медии, че руският диктатор обявил готовност за примирие около 9 май. Тогава е Денят на победата – ОЩЕ: Тръмп и Путин се чуха по телефона: Ще има ли примирие в Украйна?

"НЕ МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ": ГЕНЕРАЛИТЕ НА ТРЪМП ВИЖДАТ ТОВА, ТОЙ НЕ ИСКА ДА ПРИЗНАЕ

Зад войнствената реторика на Вашингтон все по-очевидна става друга динамика: американското военно командване, поне онази част от него, която е принудена да обмисля реалните възможности, цели и последици, е все по-малко склонна да подкрепи продължаването на войната в Иран. Политическата реторика остава пълна със заплахи, но военната реалност изглежда по-отрезвяваща. Тя показва, че Съединените щати навлизат в следващата фаза не с нови сили, а с ограничения, изчерпани арсенали и все по-абстрактни цели, пише хърватското издание Advance.