Александър Тунчев: "Резултатът можеше да е по-различен, момчетата показаха характер"

30 април 2026, 21:40 часа 249 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Арда Кърджали стигна до равенство 1:1 като гост на Локомотив Пловдив в реванша от 1/2-финалите за Купата на България. Така, с общ резултат 1:5, "небесносините" отпадат от надпреварата. Старш треньорът на Арда Александър Тунчев говори след края на двубоя. В контраст на интервюто след загубата с 0:4 в първия мач, когато каза, че отборът е правил детински грешки, сега специалистът беше доволен от представянето на възпитаниците си.

Александър Тунчев: "Влязохме добре в мача"

Ето какво каза Александър Тунчев: "Резултатът можеше да бъде доста по-различен, ако не беше вратарят на Локомотив. Влязохме добре в мача, създадохме ситуации, но след това подарихме гол на Локомотив. Опитахме да направим всичко възможност, пък каквото се случи. Имахме ситуации и през първото полувреме, и във второто, но за съжаление на успяваме да ги вкарваме.

Александър Тунчев

"Радвам се, че тези момчета показаха характер"

На моменти прибързвахме в последните подавания и удари. Когато си загубил с 0:4 и допуснеш гол във втория мач, на полувремето пробваш да промениш нещо и оттам идват и грешките. Не беше лесно след загубата в първия мач, а след това и от Ботев. Радвам се, че тези момчета показаха характер и воля и излязоха да опитат да направят чудо". До края на сезона за Арда остава единствено борбата за бараж за влизане в квалификациите за евротурнирите. За целта кърджалийци трябва да завършат първи въе втората четворка на плейофите. След изиграването на 31 кръга те са 3-ти, с 3 точки зад първия Черно море.

Николай Илиев Отговорен редактор
