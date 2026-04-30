Героят за Локомотив Пловдив срещу Арда: "Финалът срещу ЦСКА ще ми бъде първият път пред пълен стадион"

Локомотив Пловдив и Арда Кърджали направиха равенство 1:1 в реванша на 1/2-финалите за Купата на България. След общ резултат 5:1 "смърфовете" се класираха на финала срещу ЦСКА. Един от героите за тях беше именно вратарят Боян Милосавлевич, който се намеси решаващо на няколко пъти. Статистиката показва, че неговите спсявания в този мач са били 7 на брой. Той говори след края на мача, като според него добрата подготовка на Локомотив е довела до победата и класирането.

"Трябваше да сме фокусирани"

Ето какво каза Боян Милосавлевич: "Направихме страхотен резултат, постигнахме добър резултат в първия мач и направихме задачата си малко по-лесна днес. Но трябваше да изиграем добри 90 минути, да сме фокусирани на максимум. Определено да вкараме първи гол беше облекчаващо, понеже ние знаем, че Арда е добър тим. През първите 10-15 минути те бяха много офанзивни, това го очаквахме. Но голът бе успокоение за нас.

Още: В мач без интрига: Локомотив Пловдив не успя да победи Арда, но ще играе срещу ЦСКА на финала за Купата на България

"Ще се подготвим по най-добрия начин"

Може би подготовката ни помогна да победим на 1/2-финалите, ние сме силен отбор, не е лесно да се играе срещу Локомотив. Със сигурност знаем какво ни очаква на финала срещу ЦСКА. Ще бъде труден мач, няма да бъде лесно. Но ще се подготвим по най-добрия начин. Стадионът ще бъде пълен, за мен това ще е първи път, както и за много други играчи. Но ще се справим с това. Подготовката ни за следващите мачове е работа на треньора. Да ни държи спокойни, на рехабилитаторите да ни подготвят, да бъдем здрави и да тренираме добре".

Още: Шефовете на Лудогорец се разбягаха след звучния шамар от ЦСКА