Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Героят за Локомотив Пловдив срещу Арда: "Финалът срещу ЦСКА ще ми бъде първият път пред пълен стадион"

30 април 2026, 21:17 часа 514 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Локомотив Пловдив и Арда Кърджали направиха равенство 1:1 в реванша на 1/2-финалите за Купата на България. След общ резултат 5:1 "смърфовете" се класираха на финала срещу ЦСКА. Един от героите за тях беше именно вратарят Боян Милосавлевич, който се намеси решаващо на няколко пъти. Статистиката показва, че неговите спсявания в този мач са били 7 на брой. Той говори след края на мача, като според него добрата подготовка на Локомотив е довела до победата и класирането.

"Трябваше да сме фокусирани"

Ето какво каза Боян Милосавлевич: "Направихме страхотен резултат, постигнахме добър резултат в първия мач и направихме задачата си малко по-лесна днес. Но трябваше да изиграем добри 90 минути, да сме фокусирани на максимум. Определено да вкараме първи гол беше облекчаващо, понеже ние знаем, че Арда е добър тим. През първите 10-15 минути те бяха много офанзивни, това го очаквахме. Но голът бе успокоение за нас.

Фенове на Локомотим Пловдив

"Ще се подготвим по най-добрия начин"

Може би подготовката ни помогна да победим на 1/2-финалите, ние сме силен отбор, не е лесно да се играе срещу Локомотив. Със сигурност знаем какво ни очаква на финала срещу ЦСКА. Ще бъде труден мач, няма да бъде лесно. Но ще се подготвим по най-добрия начин. Стадионът ще бъде пълен, за мен това ще е първи път, както и за много други играчи. Но ще се справим с това. Подготовката ни за следващите мачове е работа на треньора. Да ни държи спокойни, на рехабилитаторите да ни подготвят, да бъдем здрави и да тренираме добре".

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Купа на България Локомотив Пловдив Арда Кърджали
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес