Учени възстановиха изгубен библейски ръкопис

Историци успяха да възстановят част от древен библейски ръкопис, известен като Кодекс H, използвайки съвременни технологии за анализ на изображения. Този текст от шести век, дълго време скрит под по-късни надписи и смятан за изгубен, е фрагмент от ръкописа. Това съобщава Popular Mechanics.

Изгубеният библейски ръкопис

Това се отнася за пергамент, който е бил използван повторно от монаси на Света гора през Средновековието. По-конкретно, през 1218 г., по време на реставрацията на библейски коментар, монахът Маркарий използвал останки от стар ръкопис, за да подсилва корицата. Преди това книгата, съдържаща Посланията на апостол Павел, била разглобена от други монаси, вероятно поради повреда или загуба на актуалност. Впоследствие части от ръкописа били разпределени между различни издания и стигнали до няколко страни.

Първите следи от Кодекс H са открити по време на каталогизиране на книги в парижкото абатство Сен Жермен де Пре. Намерени са няколко пергаментови листа от Посланията на апостол Павел, зашити в кориците на други томове. В следващите векове отделни фрагменти от ръкописа са открити в други колекции.

На настоящия етап на изследване обемът на известния материал е значително разширен. Екип, ръководен от теолога Гарик Алън от Университета в Глазгоу, в сътрудничество с Дигиталната библиотека за ранни ръкописи, анализира повторно използвани страници. В крайна сметка бяха възстановени, преведени и транскрибирани 42 страници текст.

Многоспектралното изобразяване изигра ключова роля в това, разкривайки следи от оригиналния текст, въпреки че е бил покрит с ново мастило. Химичните свойства на това мастило създадоха ефект на трансфер: текстът се отразяваше частично върху съседни листове, създавайки „огледални“ отпечатъци, които са почти невидими без специализирано оборудване.

Именно анализът на тези отпечатъци позволи да се реконструира съдържанието, включително ранни копия на главите от Посланията, както и корекции и бележки, направени от писари от VI век. Някои текстове дори бяха дешифрируеми от цифрови изображения на страници, които бяха физически недостъпни за изучаване.

Учените не само установиха факта, че ръкописът е бил използван повторно, но и успяха да обяснят как и защо това се е случило. Произходът на текста беше потвърден чрез радиовъглеродно датиране – той датира от шести век.

Същевременно изследователите посочват, че изучаването на библейските текстове обикновено се фокусира върху тяхното съдържание като установен канон, а не върху историята на създаването и запазването на самите ръкописи. Според Алън това пренебрегва важни аспекти от развитието на текста.

Новият завет, в частност, е бил формиран в продължение на дълъг период от време и е претърпял множество промени, преводи и културни влияния.

„Ръкописите, пътували през различни региони, носят и културни записи, които могат да съдържат скрити течения на политически и колониални възгледи, както и въпроси за това как са били получени и потенциалните корупционни практики, които могат да се крият под тях“, се казва в статията.

Алън отбеляза, че Кодекс H е важен източник за разбиране на християнските писания. Той нарече откриването на нови доказателства за първоначалната му форма, особено в такъв голям том, „монументално“.

