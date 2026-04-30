Треньорът на Локомотив Пловдив: "Нямаме много време, всичко може да се случи на финала"

Локомотив Пловдив направи домакинско равенство 1:1 с Арда Кърджали в реванша от 1/2-финалите за Купата на Бълария. С общ резултат 5:1 "смърфовете" продължават напред. На финала те ще срещнат ЦСКА. През 2020 г. "черно-белите" победиха именно "армейците" на финала и спечелиха Купата за втори пореден път. Старши треньорът на Локомотив Душан Косич говори след края на мача. Според него срещата не е била лесна, но важното за "смърфовете" е, че са се класирали на финал.

Душан Косич: "Не беше лесно"

Ето какво каза Душан Косич: "Трябваше да бъдем спокойни преди мача, казах на играчите просто да се наслаждават. Очаквахме, че сме си свършили работата, но Арда е добър отбор. В някои ситуации имахме късмет, но важното е, че вкарахмме 4 пъти в първия мач. Не беше лесно, но беше важно, че стигнахме до финала и там ще видим. Искахме да сме дисциплинирани, да сме близо до противниковите футболисти, както правихме добре през първия мач. Надявахме се на добри ситуации, Иту се възползва от първото ни положение в двубоя и след това за нас беше по-лесно.

"Искам да печелим всеки един мач"

Дадохме време на футболисти с по-малко минути. Нямаме много време да празнуваме, но сме щастливи за целия отбор, клуб и фенове. Ако говорим за проблемите, никой няма да има желание да слуша за това. Трябва да останем фокусирани. Има някои млади играчи, за които за пръв път идва период с толкова интензивни мачове. Те играят със сърце, да, допускат се и грешки, но се справяме. Искам да печелим всеки един мач. Всички отбори в групата ни са силни, но ие искаме да играем докрай. Ако оцелеем, ще има хубави емоции. Енергията на нашия клуб и на феновете ще са ключови.

Всичко може да се случи на финала, гледаме с надежда натам. Нашите играчи ще се справят. Надяваме се, че ще видим най-доброто, но не трябва да бъдем наивни. Има много надвиснали картони, трябва да бъдем умни. Не мога да кажа да сме внимателни, защото ако играем здраво, може да получим картони и трябва да бъдем с най-добрия възможен състав."

