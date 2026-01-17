Валери Божинов след дебюта на сина му: „Това е важен момент, както за теб така и за мен!“

Синът на Валери Божинов – Валери Божинов-младши, направи неофициален дебют за клубния си отбор Локомотив Пловдив. Младши е на 18 години и се присъедини към „смърфовете“ от отбора на Севлиево през лятото на 2025 г. Той играе на позицията атакуващ халф и се подвизаваше в Трета лига с дублиращия отбор на Локомотив. На 16 януари, в приятелска среща с Етър (1:1), той направи дебюта си за мъжкия отбор на пловдивчани.

Валери Божинов: „Нека този първи мач бъде само началото“

Ето какво написа Валери Божинов, за да честити дебюта на сина си: „Честит дебют в мъжкия футбол. Това е важен момент, както за теб така и за мен! Чакан резултат от труд, постоянство и смелост. Пожелавам ти да запазиш характера и любовта към играта, да вярваш в себе си и да вървиш уверено по своя път. Нека този първи мач с мъжете бъде само началото на едно достойно и успешно футболно израстване. Успех!

Валери Божинов-младши вече е бил в групата за мачове на Локо Пловдив

Благодаря на треньорите, на ръководството и директорите на Локомотив Пловдив за доверието и подкрепата, и че дадоха възможност на младия талант да покаже себе си!“ Валери Божинов-младши вече е попадал в групата на мъжкия отбор, но все още не е записвал минути в официален мач. Ако запази добрата си форма и не се контузи, ще става все по-вероятно да го видим с екипа на Локомотив Пловдив в Първа лига.

