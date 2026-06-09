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Венци Стефанов потвърди трансфера на Балов в Звезда: В България няма треньори, които да го развият!

09 юни 2026, 11:39 часа 520 прочитания 0 коментара
Снимка: ПФК Славия
Венци Стефанов потвърди трансфера на Балов в Звезда: В България няма треньори, които да го развият!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов потвърди, че крилото на тима Кристиян Балов ще подсили сръбския гранд Цървена звезда. Както е известно, младокът бе трансферна цел на ЦСКА и Лудогорец, но желанието му бе да премине в отбор от чужбина, за да продължи развитието си. Фланговият футболист ще пътува за Белград утре или в четвъртък, за да подпише своя договор със „звездашите“. Славия пък ще получи между 2,5 и 3 милиона евро за правата на българския национал.

Венци Стефанов говори пред колегите от „Гонг“ като заяви, че Славия ще запази и процент от следващ трансфер на Кристиян Балов. Бизнесменът допълни, че у нас няма наставници, които да развият качествата на талантливия футболист.

Трансферът на Балов трябва да бъде финализиран тази седмица 

„Балов ще тръгне за Белград в сряда или в четвъртък. Дай Боже всичко да е наред и той да подпише с този велик клуб. Той е желан от всички в клуба - президентът Терзич, Деян Станкович, който е треньор, Марко Марин, който пък е спортен директор. Една от основните причини за този трансфер е желанието на Станкович да го привлече. Това е треньор, който може да те развие. А в българските клубове, които го искаха, нямат наставници, които да го развият“.

Кристиян Балов Славия

„Ние запазваме и процент от следващ трансфер на Кристиян Балов. Той отива да играе директно в Шампионската лига. Първо в квалификациите, а дано след това и в основната фаза. Точно преди 10 години от Славия към „Мала Маракана“ пое и Благой Георгиев. Дано по-често правим подобни трансфери“, заяви Венцеслав Стефанов.

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Славия Цървена звезда Венцеслав Стефанов Кристиян Балов
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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