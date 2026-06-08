Трансферна цел на ЦСКА и Лудогорец се разбра с Цървена звезда, Славия прибира милиони за крилото!

Една от трансферните цели на ЦСКА и Лудогорец ще продължи кариерата си в сръбския гранд Цървена звезда. Става въпрос за 19-годишното крило на Славия Кристиян Балов. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, младежкият национал на България бе силно желан от „червени“ и „зелени“, но в крайна сметка е решил да опита късмета си в западната ни съседка.

Кристиян Балов ще подпише тази седмица със Звезда

Според информациите всичко около преминаването на Кристиян Балов в Цървена звезда вече е уточнено. Очаква се младият футболист да пътува още тази седмица за Белград, за да подпише своя договор със „звездашите“. Славия пък ще получи сериозна сума за правата на крилото. „Белите“ ще приберат 2,5 милиона евро за Балов. В контракта между двата клуба пък има клауза, според която родният тим ще вземе и процент от евентуален бъдещ трансфер на таланта. Интерес към Балов имаше още от редица отбори от Бундеслигата, както и от тимове от Турция, Нидерландия и Австрия.

В края на март крилото дебютира за националния отбор на България

Кристиян Балов е юноша на Славия като премина през всички формации на „белите“ преди да дебютира за първия отбор през сезон 2024/25. До момента той има на сметката си общо 56 мача за столичани, в които е реализирал 6 попадения, а също така е направил и 7 асистенции. Крилото има 7 мача за младежкия национален отбор на България, а в края на март дебютира и в мъжкия състав. Балов има един двубой за „лъвовете“ – срещу Соломоновите острови на турнира FIFA Series, който се проведе в Индонезия. Тогава фланговият футболист дори се отчете и с гол при победата на България с 10:2.

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