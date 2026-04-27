Спорт:

Венци Стефанов се възмути от некомпетентността на феновете на Славия след призивите им за оставка

27 април 2026, 10:00 часа 197 прочитания 0 коментара
Равенството на Славия срещу Ботев Враца породи нов епизод от войната между президента на клуба Венцеслав Стефанов и ултрасите на "белите". Столичният тим не успя да се възползва от численото си предимство на терена и завърши 1:1 срещу 10 от Враца в мач от 31-ия кръг на Първа лига, изиграл се на стадион "Александър Шаламанов" в Овча купел. Още от началото на двубоя домакинските фенове скандираха различни рефрени, адресирани към Стефанов.

Група от запалянковци, разположени в близост до официалната трибуна на сектор "А", поискаха оставката на Стефанов, който им отвърна с грозни жестове. След викове от сорта на "Оставка" и "Махай се от Славия", президентът на клуба се обърна към тях и им направи знак, че ще си обезглави. А около 30-ата минута част от публиката на "белите" демонстративно напусна трибуните. След края на мача босът на "белите" даде своя коментар пред медиите за случилото се в Овча купел.

Той заяви, че изпитва съжаление към ултрасите, които се обявиха против управлението му на Славия и за пореден път обясни, че тези хора не знаят как се управлява футболен клуб: "Това не са слависти. Ето, вижте как крещят. Те мислят, че отбор се издържа с викане, да седят по пейките и да говорят глупости. Аз ги съжалявам. Това са малки момчета, не знам кой ги е надъхал, те не знаят какво е да издържаш един клуб."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

След това Стефанов изтъкна факта, че Славия е един от малкото отбори у нас, които работят за развитието на българския футбол чрез налагането на родни кадри по клубовете: "Още повече да работиш за това български футболисти да бъдат налагани в клуба и да им се дава шанс. Ако сте забелязали, в сегашния национален отбор има шестима от нашата школа. Аз се гордея от това, което сме направили в Славия. Не им обръщам внимание. Те дори пари за билети не дават. Аплодирам феновете на Левски, които в трудния момент запазиха клуба си, събраха пари, спасиха клуба. Те получиха своето удовлетворение сега. Какво значи с един човек, видяхте как стана изравняването - нелеп автогол."

През последните години феновете на най-стария столичен тим често призовават Стефанов да се оттегли от поста си. В края на миналата година бизнесменът направи любопитно изказване в интервю пред "Мач Телеграф", в което намекна, че много скоро може да напусне клуба. Босът на "белите" сподели, че знае и може да направи шампионски отбор, но мисли, че времето му е изтекло

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Славия Венцеслав Стефанов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес