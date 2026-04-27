Венци Стефанов се възмути от некомпетентността на феновете на Славия след призивите им за оставка

Равенството на Славия срещу Ботев Враца породи нов епизод от войната между президента на клуба Венцеслав Стефанов и ултрасите на "белите". Столичният тим не успя да се възползва от численото си предимство на терена и завърши 1:1 срещу 10 от Враца в мач от 31-ия кръг на Първа лига, изиграл се на стадион "Александър Шаламанов" в Овча купел. Още от началото на двубоя домакинските фенове скандираха различни рефрени, адресирани към Стефанов.

Група от запалянковци, разположени в близост до официалната трибуна на сектор "А", поискаха оставката на Стефанов, който им отвърна с грозни жестове. След викове от сорта на "Оставка" и "Махай се от Славия", президентът на клуба се обърна към тях и им направи знак, че ще си обезглави. А около 30-ата минута част от публиката на "белите" демонстративно напусна трибуните. След края на мача босът на "белите" даде своя коментар пред медиите за случилото се в Овча купел.

Той заяви, че изпитва съжаление към ултрасите, които се обявиха против управлението му на Славия и за пореден път обясни, че тези хора не знаят как се управлява футболен клуб: "Това не са слависти. Ето, вижте как крещят. Те мислят, че отбор се издържа с викане, да седят по пейките и да говорят глупости. Аз ги съжалявам. Това са малки момчета, не знам кой ги е надъхал, те не знаят какво е да издържаш един клуб."

След това Стефанов изтъкна факта, че Славия е един от малкото отбори у нас, които работят за развитието на българския футбол чрез налагането на родни кадри по клубовете: "Още повече да работиш за това български футболисти да бъдат налагани в клуба и да им се дава шанс. Ако сте забелязали, в сегашния национален отбор има шестима от нашата школа. Аз се гордея от това, което сме направили в Славия. Не им обръщам внимание. Те дори пари за билети не дават. Аплодирам феновете на Левски, които в трудния момент запазиха клуба си, събраха пари, спасиха клуба. Те получиха своето удовлетворение сега. Какво значи с един човек, видяхте как стана изравняването - нелеп автогол."

През последните години феновете на най-стария столичен тим често призовават Стефанов да се оттегли от поста си. В края на миналата година бизнесменът направи любопитно изказване в интервю пред "Мач Телеграф", в което намекна, че много скоро може да напусне клуба. Босът на "белите" сподели, че знае и може да направи шампионски отбор, но мисли, че времето му е изтекло.