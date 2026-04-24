Венци Стефанов за спрягания за нов собственик на Левски: Много сериозен човек, има ресурс да издържа клуба!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов от много дълги години е в родния футбол и често е запознат в детайли със случващото се в българските клубове. Той също така има доста сериозни контакти и в бизнес средите у нас и затова не е никак изненадващо, че се познава с Атанас Бостанджиев, който е спряган за нов собственик на Левски.

Стефанов бе потърсен от колегите от „Спортал“, за да сподели своето мнение за Атанас Бостанджиев. Босът на Славия бе категоричен, че става дума за един много сериозен бизнесмен и човек, който има финансовият ресурс да издържа клуб от ранга на Левски.

„Много сериозен човек и бизнесмен. Има финансовия ресурс да издържа Левски. Дали е спортен човек? Не знам, не съм го виждал на стадионите в България, защото от дълго време живее в чужбина”, заяви Венцеслав Стефанов.

Кой е Атанас Бостанджиев?

Както е известно, вчера се появиха информации, че Атанас Бостанджиев ще е новият собственик на Левски. Той и Първолета Щерева притежават инвестиционния фонд GemCorp, която развива дейност в редица държави в Северна Америка, Африка и Азия. От създаването си през 2014-та досега компанията е инвестирала над 7 милиарда долара в развиващите се пазари. За последните 12 месеца GemCorp е инвестирала близо 2 милиарда в изграждането на петролна рафинерия в Ангола.

