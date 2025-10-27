Кишишев разкритикува остро Светльо Вуцов: Много са се отказвали от националния отбор, но не и след два мача!

Бившият национал на България Радостин Кишишев взе отношение по темата с отказването на Светослав Вуцов от националния отбор. Той говори пред колегите от „Кота спорт“ като разкритикува остро решението на 23-годишния страж да се оттегли временно от тима. Бившият бранител бе категоричен, че много футболисти са се отказвали от националния отбор, но не и след като са изиграли само два мача.

Кишишев сподели, че конфликтът в националния отбор, който накара Вуцов да се оттегли, е „детински“. Той допълни, че вратарят на Левски е допуснал грешка с решението си да спре да представя България и цитира култова реплика на един от бившите селекционери на „лъвовете“ - Христо Бонев – Зума.

Какво обясни Радостин Кишишев

„Не знам защо Вуцов не е издържал, не знам какво е било това малтретиране от страна на треньорите. Не знам заключвали ли са го някъде, не са му давали да излиза ли… Имаше две провинения, тук е другият момент – да кажем колко сериозни са били провиненията му, че евентуално да излезе от титулярния състав. Аз не знам дали той е титуляр в националния отбор на 23 години. Неговата грешка е, че: първо, е много млад, второ, няма мачовете за националния отбор и трето, се отказва от националния отбор. Това не мога да разбера. Имаше една приказка на шега от Христо Бонев, но е истина: „Аз не те викам в националния отбор, а ти ми казваш, че няма да дойдеш“. Нещо подобно е“.

„Това може би е плод на изблик, на самочувствие, може би и защото в момента е титуляр за Левски и пази много добре. Мисля, че в предния мач в националния отбор допусна няколко грешки. Може би това е наклонило везните да се даде шанс на другия вратар. Но на 23 години да се отказваш от националния отбор… Левски естествено, че ще се застъпи, това е много голям отбор. Но той трябва да си понесе наказанието“.

„Много детска игра, детински конфликт. Недопустимо е на 23 години да се отказваш от националния отбор. Много футболисти са се отказвали и са се връщали. Давам пример с мен – имах някакви доводи, изразих ги, беше грешка, защото от национален отбор не се отказва. Не се отказва. Пропуснах европейско първенство, но имах 50 мача зад гърба си. Стоичков се е отказвал, много са се отказвали. Но те са оставили нещо в националния отбор, не се отказват след два мача“.

„Аз не съм видял тормоз спрямо мен, при положение, че имаше такива звезди в отбора. И не съм чул – може би това е първият такъв скандал в националния отбор от 100 години, да малтретират старите футболисти или треньорите футболист. Не е прав за мен, нека повече не дълбаем. Аз направих изключителна грешка, въпреки че имах доводи. Но и с доводи трябва да не се отказваш от националния отбор. Всички са се връщали от отказалите се, само Бербатов не се е върнал до момента. Може да има и други случаи отдавна“, обясни Радостин Кишишев.

