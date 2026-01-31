Левски “затваря“ зимния прозорец

След привличането на колумбийския нападател Хуан Переа от Локомотив Пловдив, Левски приключва работата си на зимния трансферен пазар, твърдят колегите от „Мач Телеграф“. Старши треньорът на „сините“ Хулио Веласкес ще трябва да се бори на цели три фронта – Първа лига, Купата на България и Суперкупата на България с наличните до сега футболисти. На „Герена“ няма да има повече входящи или изходящи трансфери през зимата.

Армстронг Око-Флекс беше нужното попълнение за Левски

Левски осъществи четири сериозни трансфера през зимния прозорец. „Сините“ продадоха Борислав Рупанов на полския Гурник Забже и Цунами на турския Ъдгър. Но на „Герена“ сякаш по-важни бяха входящите трансфери. Левски плати откупната клауза на Армстронг Око-Флекс и така го привлече от Ботев Пловдив. На „сините“ им беше нужна офанзивна мощ на фланга и си я осигуриха чрез ирландското крило. През първия полусезон той изигра 15 мача за „канарчетата“, в които отбеляза 7 гола и даде 3 асистенции. А вече се разписа и за Левски в контрола.

Още: Левски с отчет за задълженията към НАП и Столична община, обяви колко остават

Хуан Переа ще бъде добра конкуренция на Мустафа Сангаре

Вторият и последен входящ трансфер за Левски беше привличането на Хуан Пареа от Локомотив Пловдив. Той ще носи номер 9 за „сините“ и на него може да се гледа не просто като заместник на Борислав Рупанов, а и като активна конкуренция на Мустафа Сангаре. Малийският нападател беше твърд титуляр за Левски през първия полусезон. През есенния дял Переа изигра 19 мача за Локомотив Пловдив, в които вкара 7 гола. Единствената позиция, на която „сините“ активно ще търсят играч е тази на централния защитник, но там отборът ще се подсили през лятото.

Още: Левски обвърза сина на Бабангида с дългосрочен договор