"Майсторът на прехвърлящите удари": Григор Димитров е №1 в Тура по интересен показател

2025 година не беше особено благосклонна към най-добрия български тенисист Григор Димитров. Първата ни ракета се бореше с физически проблеми, които го съпровождаха на почти всеки турнир и го принудиха да се оттегли от редица участия. Той пропусна почти цялата втора половина от сезона, след като получи кошмарна контузия - разкъсване на гръден мускул, и трябваше да се оперира. Въпреки всички проблеми, българинът имаше своите моменти и за поредна година доказа, че е един от най-добрите тенисисти в Тура.

Григор Димитров се доказа като най-добър под напрежение през 2025 година

Когато противниците му се осмелиха да настъпят през 2025 г., Григор Димитров ги караше да страдат. Българинът оглави класацията на ATP Tour, печелейки 40,6% от точките, когато противникът му беше на мрежата - забележителна възвръщаемост, която му донесе подходящото прозвище "Майсторът на прехвърлящите удари". Този показател говори директно за артистичността на Димитров. Въоръжен с един от най-елегантните бекхенди, той многократно извайваше невъзможни ъгли, потапяйки топката в краката на противника или прокарвайки я покрай изпънатите волеи.

Димитров вярва, че успехът му се корени в дългогодишния опит в справянето с агресивни противници от ранна възраст, като е научил рано как да неутрализира играчите, които се втурват към мрежата. "Когато бях юноша, винаги играех срещу по-големи и по-високи от мен", обясни той. "Когато бях по-млад, не бях толкова висок, а много от тях се втурваха към мрежата, особено някои от американските играчи, с които играех, защото те винаги играеха сервис и волей или ме атакуваха. Затова винаги ми е харесвало да имам "мишени". Обичах, когато някои от тях се получаваха, защото бях доста пъргав на корта и можех да предвиждам някои от ударите предварително, знаейки къде ще позиционирам топката, за да получа по-лесна следваща топка, която да ми се върне."

Гришо обясни как взима важни решения на момента

Не ставаше въпрос само за допир. Димитров запази хладнокръвие в моменти на високо напрежение, доверявайки се на своята интуиция, за да намери пролуки за удар, когато кортът изглеждаше затворен. В спорт, в който играчите, които се втурват към мрежата, често очакват точка, той превърна тяхната агресия в възможност. Но как решава дали да удари с цел да спечели точка или да направи по-лесен пас за следващата топка? "Много е трудно да знаеш какво ще направиш, защото просто не знаеш", призна българинът. "Имаш част от секундата, за да вземеш решение... Затова аз винаги се концентрирам най-много върху топката, защото тя ми дава информацията, и тогава се надявам, че ще взема правилното решение."

Това негово умение не беше по-очевидно никъде другаде отколкото на Уимбълдън, където ефективността му на тревата и ударите му създадоха проблеми дори на най-добрите. В 1/8-финалния мач той поведе с 2:0 сета срещу бъдещия шампион Яник Синер, като многократно неутрализираше атаките на италианеца с чисти пасове и остри ъгли. Това беше представяне, изпълнено с контрол и креативност, прекъснато само от сърцераздирателна контузия на гръдния мускул, която го принуди да се оттегли. Тази комбинация от талант и издръжливост определи сезона на Димитров. Бившият №3 в света достигна и до 1/2-финал на турнира от сериите Мастърс 1000 в Маями. Изявите му на американска земя бяха още една демонстрация на способността му да поема напрежението и да контраатакува с прецизност, които го открояват сред елита на Тура.

Тенисисти с най-много спечелени точки, когато противникът е на мрежата (2025):

Григор Димитров 40,6% Роман Сафиулин 40,1% Франсис Тиафо 39,8% Холгер Руне 39,5% Кристофър О'Конъл 38,9%

