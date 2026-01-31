Любопитно:

Голям удар по ЦСКА: пореден футболист отказа да подпише с „червените“

31 януари 2026, 10:02 часа 260 прочитания 0 коментара

Небезизвестните проблеми на ЦСКА с позицията на централния защитник се задълбочават. Лумбард Делова не иска да подпише нов договор, като проблемът в стария е откупна клауза, която не се харесва на „червените“. Ако косоварят не се съгласи за нов контракт, ще бъде закован на пейката. Без него ЦСКА остава само с двама централни защитници и си търси нов в последния момент. Но според колегите от „Мач Телеграф“, „червените“ остават разочаровани, тъй като чешкият бранител Ян Карл им е отказал.

Ян Карл не иска да играе в България

За ЦСКА ще бъде важно да намери заместник на Делова, тъй като освен него разполага само с Теодор Иванов и Лапеня на позицията централен защитник. Испанецът не е особено убедителен през настоящия сезон и няма да е сред най-сигурните футболисти за Христо Янев. За жалост на „червените“, чешкият бранител Ян Карл им е отказал. ЦСКА се е разбрал с настоящия отбор на футболиста Сигма Оломоуц и е покрил изискванията на мениджърите му. Но чехът отказва, като причината е, че не иска да играе в българското първенство.

Още: Европейският шампион, чиито рекорди стоят непокътнати вече 31 години, а днес е треньор в ЦСКА

Лумбард Делова

Чехът не е първият, който отказва на ЦСКА през последните дни

Това не е и първият отказ, който „червените“ претърпяха, след като друг желан от тях футболист предпочете да подпише с португалския Санта Клара. Карл впечатлява с височината си – цели 194 сантиметра. Освен в родната Чехия е играл и за клубове в Белгия и Германия. Той има мачове за всички гарнитури на чешкия национален отбор, освен представителния тим. Цената му е около 750 000 евро – изцяло по силите на ЦСКА. Но проблемът си остава в желанието, или по-скоро липсата на такова, на футболиста да играе в България.

Още: Официално: ЦСКА прати крило в елита на Албания

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА зимен трансферен прозорец
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес