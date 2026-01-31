Голям удар по ЦСКА: пореден футболист отказа да подпише с „червените“

Небезизвестните проблеми на ЦСКА с позицията на централния защитник се задълбочават. Лумбард Делова не иска да подпише нов договор, като проблемът в стария е откупна клауза, която не се харесва на „червените“. Ако косоварят не се съгласи за нов контракт, ще бъде закован на пейката. Без него ЦСКА остава само с двама централни защитници и си търси нов в последния момент. Но според колегите от „Мач Телеграф“, „червените“ остават разочаровани, тъй като чешкият бранител Ян Карл им е отказал.

Ян Карл не иска да играе в България

За ЦСКА ще бъде важно да намери заместник на Делова, тъй като освен него разполага само с Теодор Иванов и Лапеня на позицията централен защитник. Испанецът не е особено убедителен през настоящия сезон и няма да е сред най-сигурните футболисти за Христо Янев. За жалост на „червените“, чешкият бранител Ян Карл им е отказал. ЦСКА се е разбрал с настоящия отбор на футболиста Сигма Оломоуц и е покрил изискванията на мениджърите му. Но чехът отказва, като причината е, че не иска да играе в българското първенство.

Чехът не е първият, който отказва на ЦСКА през последните дни

Това не е и първият отказ, който „червените“ претърпяха, след като друг желан от тях футболист предпочете да подпише с португалския Санта Клара. Карл впечатлява с височината си – цели 194 сантиметра. Освен в родната Чехия е играл и за клубове в Белгия и Германия. Той има мачове за всички гарнитури на чешкия национален отбор, освен представителния тим. Цената му е около 750 000 евро – изцяло по силите на ЦСКА. Но проблемът си остава в желанието, или по-скоро липсата на такова, на футболиста да играе в България.

