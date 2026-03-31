"Закъде се забърза, Боби? Сълзите не могат да спрат": Стоичков потъна в скръб за великия Борислав Михайлов

Най-великият български футболист Христо Стоичков потъна в скръб след трагичната новина за смъртта на легендарния вратар Борислав Михайлов. Бившият капитан на националния отбор по футбол и дългогодишен президент на Българския футболен съюз почина на 63-годишна възраст след прекаран инсулт. Стоичков и Михайлов бяха в основата на това България да достигне историческото четвърто място на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.
Стоичков се сбогува с Боби Михайлов
"Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствайте ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!", написа Христо Стоичков в социалните мрежи.
Борислав Михайлов е един от най-великите български футболисти в историята. Той е най-успешният български вратар, с над 100 мача с националната фланелка, легенда и на Левски. След края на състезателната си кариера влиза в управата на Българския футболен съюз, като става президент през 2005 г. и остава на поста до 2023 г., когато подава оставка.
Михайлов прекара инсулт в края на ноември, но така и не успя да се възстанови напълно, а днес окончателно загуби битката за живота си.
Публикувахте от H8S Hristo Stoitchkov в Вторник, 31 март 2026 г.