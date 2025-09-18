Левски и Лудогорец на двата полюса – кой на какво ще разчита в дербито на върха?

Този петък Левски посреща Лудогорец на „Герена“ в дерби, което се явява и директен сблъсък за върха в Първа лига. Двата тима са съответно първи и втори в класирането с 19 и 17 точки. До последния кръг те вървяха равни, но Лудогорец направи равен с Локомотив Пловдив, докато Левски победи Локомотив София. Но преди дългоочакваното дерби двата отбора са в двете крайности на футбола.

Стойчо Стоев: „В тези дербита всичко е възможно“

„Лудогорец по скоро разчитат на дадени футболисти. Докато в Левски си личи отборната игра, публиката е зад тях, въодушевени са. Играчите така дават всичко от себе си“. Това каза бившия треньор на двата гранда Стойчо Стоев пред „Мач Телеграф“. Той сподели и очакванията си за мача: „Такива мачове са непредвидими, защото понякога и моментната форма не е решаваща. Левски върви много добре като отбор. Лудогорец е на обратния полюс - изключително колеблив. И тук не говоря за последните 2-3 мача, а за цялата есен до момента.“

Левски тренира в пълен състав, Сангаре също се присъедини

Днес Левски проведе и последната си тренировка преди решаващото дерби. „Сините“ тренираха в пълен състав. Така на практика те нямат нито един липсващ футболист. На заниманието тази сутрин участваха 22-ма полеви играчи и трима вратари. Сред тях беше и Мустафа Сангаре, за когото се спекулираше, че се сърди на ръководството на Левски, след като не беше продаден. Тунизийският гранд Есперанс беше готов да извади 1.5 милиона евро за Сангаре, но от "Герена" отказаха. Хулио Веласкес ще има тежката задача да избере петима футболисти, които няма да влязат в групата за мача.

Лудогорец е по-класен на хартия, но има проблеми

Отново на другия полюс е треньора на Лудогорец Руи Мота. Той е изправен пред сериозни кадрови проблеми, с които ще трябва да се справя преди мача за първото място. Позитивната стана за ”орлите“ е, че на хартия разполагат с по-качествения отбор. Според сайта Transfermarkt съставът на шампионите е оценен на 48 850 000 евро, докато този на Левски струва 29 100 000 евро. Това прави разликата между двата тима 19 750 000 евро в полза на Лудогорец. С други думи това са две трети от стойността на състава на „сините“.

