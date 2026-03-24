"Засадата на Левски бе покрита с бузите на трибуквието! Страшна работа, трябва да се махнат такива полемики"

Имаше ли засада при първия гол на Левски срещу Черно море? Тази тема бе широко обсъждана в социалните мрежи след края на двубоя, който "сините" спечелиха с 2:1. При първия гол на Евертон Бала в 53-ата минута се стигна до много тънка ситуация за засада, която в крайна сметка бе покрита с... бузите на трибуквието на Влатко Дробаров от отбора на "моряците". Това каза спортният журналист на Actualno.com Бойко Димитров в последния епизод на предаването "Точно попадение", като изрази мнение, че подобни засади трябва да се махнат.

"Първоначално ми се стори, че има засада. После чакахме пет минути за повторение. Появяват се снимки в социалните мрежи на линиите за засада. Както ви написах в общия ни чат, Влатко Дробаров с бузите на трибуквието я покри тая засада. Той с гръб, те мерят едни рамена. Страшна работа. Аз продължавам да твърдя, че трябва да се промени правилото за засада, за да се махнат такива полемики - да ги няма тези засади от по един милиметър", заяви Димитров, който смята, че в такива ситуации трябва да се свири засада.

Още: Изпуснахме си шанса да закрием българския футбол

Димитров отбеляза и това как се чертаят линиите в българския футбол - вечна тема, която се обсъжда постоянно още от въвеждането на системата у нас. Неговият колега Стефан Йорданов отбеляза, че ВАР-ът е "побългарен".

Още: Прагматичен, но безличен ЦСКА! Капаните за Левски тепърва ще щракват | Точно попадение (ВИДЕО)