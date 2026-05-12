Григор Димитров каза дали ще се откаже: “Имам още работа на корта, можеше изобщо да не играя“

Българският тенисист Григор Димитров, който се намира в може би най-трудния период в кариерата си, говори за бъдещето си точно преди да вземе участие в Чаланджъра в Бордо. Той бе откровен и призна, че преживява голямо предизвикателство. Въпреки турбулентните времена, Димитров е мотивиран да върне играта си на най-високо ниво. Хасковлията сподели, че е щастлив, че изобщо може да играе. За него основата задача е да печели мачове, независимо от кой турнир.

Ето какво каза Григор Димитров: “Не крия, че се намирам в много сложна ситуация, но се опитвам да не мисля прекалено много за това и да се справям с наличното в момента. На този етап от кариерата си имам много по-голяма свобода и единственото напрежение може да дойде от мен самия. За мен няма значение дали играя квалификации или не. Това е просто поредният турнир и трябва да печеля мачове.

“Имах време да преосмисля кариерата си“

Щастлив съм, че все още мога да се състезавам, защото много лесно можеше изобщо да нямам тази възможност. В момента не става дума толкова за резултати, а за битката със самия себе си. Останалото ще дойде с мачове и здраво тяло. За първи път наистина имах време да преосмисля кариерата си, здравето и графика си. Понякога извън корта се случват много неща, за които хората не знаят, и това е нормално.

Бих спрял веднага, ако почувствам, че не мога да продължа или че вече не ми пука. Но знам, че това време още не е дошло. Най-трудното е да намериш ритъма отново. Отнема време да се свържеш със себе си, когато си бил извън турнирите. Но вярвам, че когато отново повярваш в себе си, нищо не може да те спре. Имам още недовършена работа на корта“.

