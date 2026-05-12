Радар за икономика: Най-важните новини на 12 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 12 май 2026 г.

ГЕРБ, Пеевски и "Възраждане" подкрепиха спорните мерки на управляващите за контрол на цените

Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси прие на първо четене двата законопроекта на "Прогресивна България" срещу високите цени, въпреки сериозните критики от страна на бизнеса и опозицията, че предложенията отварят врата за административен произвол и могат да доведат до обратен ефект - още по-високи цени и дефицит на стоки.

Още: ГЕРБ, Пеевски и "Възраждане" подкрепиха спорните мерки на управляващите за контрол на цените

Важно за новите пенсии: НОИ обяви размера на средния осигурителен доход

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март е 1024,31 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2025 г. до 31.03.2026 г. е 976,96 евро. Това обявиха от Националния осигурителен институт (НСИ). Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2026 г. Важно за новите пенсии: НОИ обяви размера на средния осигурителен доход

Обрат с цената на газа: Предложението на "Булгаргаз" за юни

"Булгаргаз" предлага цената на природния газ за месец юни да е в размер на 35,62 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да разгледа ценовото предложение. Заявлението е публикувано на интернет страницата на КЕВР.

Още: Обрат с цената на газа: Предложението на "Булгаргаз" за юни

Напрежение на пазарите: Цената на петрола потвърди новата посока

Цената на петрола нарасна с близо 1 на сто в сутрешната търговия, след като преговорите за прекратяване на конфликта между САЩ, Израел и Иран останаха без ясен напредък, а опасенията за доставките на суров петрол се засилиха. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че примирието с Иран е "на животоподдържащи системи“, като посочи разногласия по няколко ключови въпроса. Напрежение на пазарите: Цената на петрола потвърди новата посока

Петролният пазар е твърде оптимистичен, по-зле е. Има по-евтин дизел от българския в ЕС: Анализ

Ако питате мен, пазарите са прекалено оптимистични. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев и даде примери защо го казва – норвежки суров петрол е продаден за 155 долара за барел, а иракски петрол, минал през Ормузкия петрол – за 140 долара. Фючърсният пазар (т.е. този със заявките) е много по-оптимистичен и се води от политически изказвания, а не от реалността, каза Бенчев в студиото на сутрешния блок на БНТ.

Петролният пазар е твърде оптимистичен, по-зле е. Има по-евтин дизел от българския в ЕС: Анализ