Защитник на ЦСКА засипа с похвали новия селекционер на България и каза за какво мечтае

Защитникът на ЦСКА и националния отбор на България Иван Турицов говори пред колегите от „БНТ“ преди световните квалификации на „лъвовете“ срещу тимовете на Турция и Испания. Десният краен бранител засипа с похвали новия селекционер на отбора Александър Димитров, с когото са работили в юношеските гарнитури. По думите на бека наставникът набляга на дисциплината в състава и има отлично отношение към своите играчи.

Иван Турицов също така сподели, че мечтае един ден да участва с националния отбор на България на голямо първенство. Той допълни, че „лъвовете“ ги чакат доста трудни мачове, но той и съотборниците му ще дадат всичко от себе си, за да вземат нещо от двубоите с Турция и Испания.

Иван Турицов познава отлично Александър Димитров

„Чувствам се добре, подготвен и се надявам да получа шанс. Винаги съм с добри чувства, когато играя с националния отбор. Радвам се, че отново съм тук и ще работя с Александър Димитров. Доста време сме се работили в юношеските гарнитури. Той набляга на дисциплината, има супер отношение към футболистите. Надявам се това да продължи и за напред“.

„Предстоят ни изключително трудни мачове. Но ние сме там, за да дадем най-доброто от себе си. Надявам се Александър Димитров да помогне на отбора да се вдигне. Мачовете за националния отбор винаги са трудни. Вече няма слаби национални отбори, всички се развиват. Може да се каже, че когато не си фаворит се влиза с по-леко напрежение. Националният отбор е чест. Ние ще дадем всичко от себе си“.

„Предишният мач с Испания беше празник. Силно се надявам и на мача с Турция да има подобна подкрепа. Отборът ще даде всичко от себе си. Трябва ни колектив и самочувствие. Мечтая да постигнем нещо голямо и да се класираме на голямо първенство“, заяви Иван Турицов.

