Защо Бусато напусна ЦСКА: шеф на „червените“ разкри причината

16 януари 2026, 12:10 часа 387 прочитания 0 коментара

Преди дни един от любимците на феновете на ЦСКА Густаво Бусато се раздели с „червените“. Той пристигна на стадион „Българска армия“ през 2019 г. и от тогава е изиграл 204 мача с екипа на „армейците“. Това го превърна и в чужденецът с най-много мачове за ЦСКА. В този период вратарят спечели Купата на България с „червените“. В интервю пред колегите от „Sportal“ спортният директор на клуба разкри, че една от причините за раздялата с Бусато е желанието на ръководството в отбора да има повече български футболисти.

Бойко Величков: „Желанието ни е да имаме по-голям брой български играчи“

Ето какво каза Бойко Величков: „Това е решение е продиктувано от много фактори. Някои от тях са по-предвидими за нашите “червени” привърженици – като възрастта на Густаво. Но има процеси, които са важни и напред в перспективата на клуба – като желанието ни да имаме по-голям брой български играчи, което е изискване при определени обстоятелства напред в бъдещето, и перспективата за това климатът в отбора да е достатъчно добър. Така че много от нещата са скрити от широката общественост.

Густаво Бусато

„Густаво остава в историята на клуба“

Тези процеси ги познават най-добре нашите треньори и хората, които са близко до клуба. Трябва да имаме доверие на това решение. Ясно е, че Густаво остава в историята на клуба със своите много мачове, в които е носил емблемата. Но тук е случаят да му благодаря и да му пожелаем успех в неговата кариера – било то като играч или някакъв друг начин да се изявява във футбола. Той ще има своето място в историята ни – категорично!“ В ЦСКА вече пристигна нов вратар, българин, който да замести Густаво Бусато – Димитър Евтимов.

Николай Илиев
