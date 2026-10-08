Звезда на Левски: Хулио Веласкес е като Юрген Клоп, понякога не е много лесно

През 2016 година Юрген Клоп напуска Германия и заминава за Англия, където поема Ливърпул. Първото ново попълнение на "Анфийлд" под ръководството на германския специалист е един непознат за мнозина сръбски талант. Едва на 19 години Марко Груич подписва договор с английския гранд. Тогава Клоп засипва с похвали халфа, за когото се смята, че ще бъде следващата голяма звезда на отбора. Кариерата на Груич не се развива по начина, по който Клоп предполага. Той изиграва осем мача с фланелката на мърсисайдци, след което е част от Кардиф, Херта Берлин, Порто и АЕК Атина. През миналото лято той преминава в Левски.

Груич направи сравнение между Веласкес и Клоп

Сръбският полузащитник бързо се утвърди като едно от големите имена в състава на Хулио Веласкес. Самият Груич също гласува много доверие на испанския специалист. Той даде специално интервю за предаването "Домът на футбола" по Диема Спорт, в което разказа за началото на престоя си по българските терени. Груич призна, че е имал и други оферти, но прогресът на "сините" през последната година го е привлякъл най-много. Той оцени високо работата на Веласкес, сравнявайки го с Клоп, и разкри основните амбиции на клуба.

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Груич разказваше за престоя си в Ливърпул и работата под ръководството на Клоп, когато направи паралела с Веласкес: "Бях много млад, когато се преместих в Ливърпул. Може би не осъзнавах къде съм попаднал и с какви играчи тренирам и играя. Това е огромен клуб, научих много неща. Видях как най-големите футболисти тренират здраво всеки ден и се стремят да стават все по-добри. Разбира се, Юрген Клоп е прекрасен треньор. Той е изключително взискателен, точно както и Веласкес. Постоянно дават указания и крещят много дори по време на тренировките. Понякога за играчите не е много лесно, но тази страст, която и двамата влагат, ние играчите се опитваме да я вземем и да ставаме все по-добри."

Груич и Левски гледат в една посока

Груич определи Веласкес като добър треньор и подчерта успехите му през миналия сезон. Той все пак вярва, че испанският специалист има още много работа за вършене. Според него "сините" са допуснали няколко загуби, които са можели да избегнат. След това сърбинът обясни за трансфера си на "Герена": "Разбира се, имах и други опции. Но след като направих анализ, от всички тях избрах Левски. Проектът на Левски ме спечели, защото виждам развитие в него с всеки изминал ден. Затова и реших да подпиша. Както клубът, така и аз съм много амбициозен. Искам да постигна още много неща в моята кариера. Гладен съм за нови успехи. В момента съм на 30 години и вече имам доста опит зад гърба си, но все още мога да играя на високо ниво. Мисля, че това е целта на този клуб - да бъде на възможно най-високото ниво и да играе успешно в евротурнирите. Разбира се, и в България трябва да продължаваме да побеждаваме и да печелим титли."

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