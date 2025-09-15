Четиринадесетата "Нощ на литературата" през септември в 11 населени места у нас

Четиринадесетото издание на „Нощ на литературата“ ни очаква на 24 септември. Тази година България се включва в европейската инициатива с 22 книги от 20 държави, които представят съвременната литература. Две от тях са написани на български език, една е написана от писателка с български произход, две от избраните произведения отбелязват важни годишнини, а жанрово тазгодишната селекция включва романи, разкази и поезия. Специално внимание е отделено на младежката литература, в София за поредна година е предвиден и жестов превод на някои от локациите и отново в столицата събитието ще завърши с Нощен литературен маршрут.

„Нощ на литературата“ се провежда едновременно в София, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе и село Чавдар!

Какво представлява „Нощ на литературата“?

Разнородни и не задължително типични за литературата пространства се превръщат само за броени часове в „читателски гнезда“, в които различни творци, журналисти и преводачи четат откъси от съвременни европейски литературни произведения, издадени на български език.

Четенията започват едновременно в 18:00 ч. във всички читателски точки в София и страната. Изключение прави единствено Ловеч, където събитието ще започне от 16:00 ч. Всяко от четенията се провежда през половин час, в който публиката може да се придвижи от едно „читателско гнездо“ до друго.

В София „читателските гнезда“ са общо 22. Във всяка от локациите един и същи откъс от дадена книга ще бъде прочитан във фиксирани часове, съответно: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 и 21:00 ч.

В рамките на тези три час в различни точки на столицата публиката ще чуе част от произведенията на Туве Янсон, Елиас Канети, Даниел Келман, Капка Касабова, Юрий Андрухович, Йоанна Елми, Тон Телехен, Кевин Бари, Ирене Сола, Дача Мараини, Натали Сковронек, Флориан Илиес, Тодорис Гонис, Томас Корсгор, Лесли Пар, Марчин Шчигелски, Изабел Рио Ново, Владимир Илиевски, Петер Кантор, Аня Мугерли, Иржи Падевет. Писателят Владимир Илиевски ще гостува на живо по време на четенията на неговата книга. Изборът на Столична община тази година е многогласов, тъй като в програмата е включен сборникът „Моето софийско детство“ със съставител Дария Карапеткова.

В София книгите ще бъдат четени от Амелия Личева, Александър Митрев, Асен Кукушев, Бойана Стоянова, Гьорги Георгиев-Антика и Игор Дамянов, Георги Златарев, Демина Иванчева и Александра Тиммерман, Димитър Николов, Зорница Христова, Иван Николов, Ива Панева, Ива Тодорова, Ирина Флорова, Йоана Буковска, Линда Русева, Марина Деливлаева и Стефан Артамонцев, Милена Янинска, Петър Русев, Сава Славчев, Симеон Владов, Стефан Стоянов, Тотьо Христов.

В читателски гнезда ще се превърнат Столична Библиотека – Американски център, Българска академия на науките, Музей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми в СУ „Св. Климент Охридски“, Къщата на Столична община, ONE Gallery, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – голяма кинозала, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – заседателна зала „Тодор Боров“, Национален студентски дом – зала „Галерия“, I Am Studio, Централен военен клуб – зала „Галерия“, Umberto & Co., Концертен комплекс „България“ – Камерна зала, Национален природонаучен музей при БАН, Народен театър „Иван Вазов“ – зала „Павел Васев“ (заден вход), Съюз на българските художници – изложбена зала 1А (първи етаж), клуб „Паве“, бар KICK’s, галерия Credo Bonum, Светофар, Национална художествена академия – галерия „Академия“, Музей по палеонтология и исторична геология в СУ, Национален етнографски музей – БАН – зала 19, втори етаж (вход от „Царската градина“).

Всички подробности за книгите, четците и читателските гнезда могат да бъдат открити на сайта на събитието noshtnaliteraturata.com.