Георги Господинов спечели наградата "Перото" за романа "Градинарят и смъртта"

"Градинарят и смъртта" на писателя Георги Господинов грабна поредно признание - литературната награда "Перото" в категория "Проза". Романът беше номиниран в категорията с "Болката идва по-късно" на Антония Апостолова (изд. "Жанет 45") и "Под месечината, огромна като тиква" на Боян Йорданов (изд. "Жанет 45"). Писателят не присъства на церемонията, и затова наградата от негово име прие неговата съпруга Биляна Курташева, предаде репортер на БГНЕС.

Тази година журито в състав доц. д-р Мария Калинова, Тодора Радева, Йорданка Белева, Емануил А. Видински и Цанко Лалев излъчи победители и в още четири състезателни категории: "Детска литература", "Дебют", "Поезия" и "Превод от български на чужд език".

Наградените

При дебютантите Виолета Радкова с "И леглото ни е зеленина" ("Жанет 45") се наложи над "Бреговете на Бохемия" на Румен Денев и "Корени и светила" – Любослава Трайкова. При детската литература №1 е "Тихата гора" на Слави Стоев ("Точица"), победила другите двама финалисти "Две трудни цветя и един фейояд" на Катя Антонова и "Радиослушатели" на Биляна Панчева.

"Ето го разкаяния победител" (изд. ДА) на Никола Петров бе избрана за най-добра стихосбирка в конкуренцията на Албена Тодорова – "Да ти бъда тяло", и Оля Стоянова с "Как ни спасяват природните закони".

В последната категория с "Перото" бе удостоен Андреас Третнер за превода на немски език на "Синьото момче" от Александър Вутимски. В тази категория сред тримата финалисти също бе "Градинарят и смъртта". Книгата на Господинов е номинирана заради превода на Марк Казалс на каталунски.

Наградата за цялостен принос бе присъдена на поета Владимир Левчев.

Тази година бе връчена извънредно и една Специална награда на Националния дворец на културата. Неин лауреат стана писателят, сценарист и редактор Георги Мишев, който навърши 90 години. Статуетката от негово име прие синът му, хумористът Михаил Вешим.