С изненада за почитателите: България посреща Краля на скандинавския ноар - Ю Несбьо

Ю Несбьо е един от най-известните криминални автори в света. Книгите му са преведени на повече от 50 езика и вече са надхвърлили 60 милиона продадени екземпляра. Неговият емблематичен инспектор Хари Хуле е обичан по цял свят, а от пролетта на 2026-а ще оживее и на малкия екран в сериал, продукция на NETFLIX. А сега по покана на издателство „Емас“ българските читатели ще имат възможността да се срещнат с Краля на скандинавското криминале!

Кралят на крими-романа Ю Несбьо преобразява "Макбет"

Нов роман

Норвежката звезда ще посети София, за да представи новия си роман „Кръвни връзки“, и най-вече да се срещне за първи път с българската си публика. У нас „Кръвни връзки“ излиза като част от емблематичната скандинавска селекция на издателство „Емас“, наред с майстори като Сьорен Свайструп, Юси Адлер-Улсен и Ирса Сигурдардотир. Първата среща на родната аудитория с норвежкия писател се състои през далечната 2008 г. с романа „Червеношийката“. Оттогава поредицата му за инспектор Хари Хуле и другите му самостоятелни книги го утвърждават като най-уважавания и обичания автор в жанра.

Още: Писателят Ю Несбьо идва за първи път в България по време на "Киномания" 2025

Срещата

Срещата с автора ще се състои на 15.11., събота, от 18:30 ч. в “Event Space 2020” и местата вече са запълнени. Писателят и кинокритик Благой Д. Иванов с помощта на преводачката Ева Кънева ще влезе в дискусия с Ю Несбьо за новия му роман „Кръвни връзки“, за скандинавската криминална литература… И след края на разговора им ще има отделено време за въпроси и за най-очакваното от всички фенове - разбира се, автографите.

Много от почитателите на Краля на скандинавското крими не са успели да се сдобият с регистрация за събитието. Затова от издателството са се погрижили срещата с Ю Несбьо да бъде достъпна и виртуално. В книжен център „Гринуич“ събитието ще се излъчва на живо на голям екран. Входът е свободен, а в книжарницата ще могат да се закупят екземпляри от „Кръвни връзки“, подписани от самия Несбьо.

Още: Писателят Ю Несбьо идва за първи път в България по време на "Киномания" 2025

Добри новини

Има и още хубави новини – по повод гостуването на Краля на скандинавския ноар в тазгодишната селекция на филмовия фестивал „Киномания“ е включен филмът „Ловци на глави“, екранизация на едноименния роман. Макар че по книгите на норвежеца има немалко адаптации, това вероятно е най-добрата – неслучайно наградена с престижната БАФТА – и е наистина страхотно, че публиката отново ще има възможност да я гледа на голям екран. Основната прожекция ще се състои в кино „Люмиер“ на 15.11. от 16:00 ч., а след края на филма самият Ю Несбьо ще се качи на сцената, за да поздрави феновете си. Билети за всички прожекции могат да се закупят от сайта на „Киномания“.

Снимка: Getty images

Откъс от "Нож" на Ю Несбьо, 12-ият случай на инспектор Хари Хуле