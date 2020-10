Какво ще ни донесе "Краят на октомври"?

Този приковаващ вниманието медицински трилър – от носителя на „Пулицър“ Лорънс Райт – ни среща с доктор Хенри Парсънс, който се състезава с времето, за да открие произхода на нов мистериозен вирус убиец, поставил света на колене.

В бежански лагер в Индонезия са обявени 47 смъртни случая с остра хеморагична треска. Когато Хенри Парсънс – микробиолог и епидемиолог – заминава да проучи причината от името на Световната здравна организация, открива нещо, което ще има зашеметяващи последици по целия свят: заразен мъж е напът да се присъедини към милионите поклонници на ежегодния хадж в Мека. Хенри обединява сили със саудитски принц, също лекар, в опит да поставят под карантина милионите богомолци в свещения град... Руска емигрантка, издигнала се до заместник-министър по вътрешната сигурност на САЩ, се бори да намери отговор на това, което може да е акт на биологична война, докато и без това разпадащите се глобални отношения започват да рухват пред лицето на надигащата се пандемия... Джил, съпругата на Хенри, и децата им са изправени пред все по-намаляващите си шансове за оцеляване в Атланта. Болестта се разпростира из САЩ, разбивайки институции – научни, религиозни, правителствени – и унищожавайки населението.„Краят на октомври“ е наелектризиращ, единствен по рода си трилър, чийто сюжет ни представя, изпълнена със съспенс, пленителна история за вирусни заболяванияЛорънс Райт е американски журналист и писател. Работи в „Ню Йоркър“ и е автор на десет книги, включително In the New World, Remembering Satan, The Looming Tower („Ал Каида и пътят към 11 септември“), Going Clear, Thirteen Days in September, The Terror Years и God Save Texas и др. Заглавията му са отличени с множество награди, включително и „Пулицър“ за „Ал Каида и пътят към 11 септември“. Освен това той е драматург и сценарист, свири на клавир в блус бандата от Остин „ХуДу“. В момента живее със съпругата си в Остин, Тексас.