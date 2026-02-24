"Аз имам много политически закрилници. Ако Делян Пеевски ми дава подкрепа, това е хубаво"

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева не вижда нищо лошо в това Делян Пеевски да ѝ дава подкрепа, ако действително го прави. Тя обаче отбеляза в интервю пред Actualno.com, че никога не е виждала Пеевски и няма представа каква подкрепа може да ѝ дава той. Такива съмнения се породиха, след като бе избрана за председател на Българската федерация по борба, като един от първите, който направи подобно твърдение, бе Васил Божков.

"Без политика, няма спорт": Станка Златева за политическите ѝ закрилници

В момента срещу Станка Златева се организира протест, а зад него стоят предимно хора, свързани със спортния клуб по борба ЦСКА. Информация за протеста разпространява Фейсбук страницата Bulgarian Wrestling Glory, която е опозиционно настроена срещу Златева. В един от последните постове страницата написа за неин "политически закрилник", който вече дори оттеглил подкрепата си към нея.

"Аз имам много политически закрилници. Абсолютно цялото министерство. Няма как без политика да има спорт. Със спортния министър сме работили окей, сега чакаме да направим среща с новия спортен министър", каза тя пред Actualno. Попитана за слуховете, че Пеевски я подкрепя, Златева заяви: "Никога не съм виждала Делян Пеевски. Не знам каква подкрепа ми дава, но ако ми дава, това е хубаво, защото без политика, няма да има и спорт. Спортното министерство се ръководи от хора от политиката."

