Въпреки войната и бомбите навсякъде: В Украйна излиза "Градинарят и смъртта" на Георги Господинов

Романът "Градинарят и смъртта" излиза в Украйна, съобщи авторът му Георги Господинов в профила си във Facebook. "Украйна! Там, където бомбардират всичко, което свети, продължават да превеждат и издават книги. Да отделят полученото от продажбата за нуждаещите се, да правят аукциони на книги с автограф и пращат помощ за фронта. Респект, Остап Сливински, Христя Венгринюк и всички, които по време на война не мислят, че културата е нещо излишно. Както понякога мислят държави в мир", пише Господинов.

Думи от Украйна

Остап Сливински е преводач на книгата, а Христя Венгринюк е главната редакторка на издателство "Чорни вивци", което я издава в Украйна, както пише във Facebook страницата на издателството. От издателството добавя: "Градинарят и смъртта е пътуване през спомените и любовта. И как болката се превръща в думи, за да може да понесем неизбежното."

Припомняме, че "Градинарят и смъртта" бе подреден сред десетте най-важни романа на 2025 г. в класация, публикувана от германския национален всекидневник "Франкфуртер алгемайне цайтунг". В средата на миналия месец книгата излезе на пазара и в Република Северна Македония, а през октомври бе тиражирана в Дания, пише БТА.

