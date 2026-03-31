Последици от злоупотребите и спекулациите с ТАНГРА ТанНакРа

ДО АВТОРИТЕ, ПАРТНЬОРИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ (ОБФ) И ТАНГРА ТанНакРа ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА (ИК)

ДО ЧИТАТЕЛИТЕ НА КНИГИТЕ, ИЗДАДЕНИ ДО 01.01.2020 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО №4 /30.03.2026 г.

От: Димитър М. Димитров, съучредител (1997 г.) и съпредседател на Фондацията до 08.01.2024 г., съучредител (1999 г.) и съуправител на ТАНГРА ТанНакРа ИК ООД до 18.12.2023 г., и след тази дата управител на ТАНГРА ТанНакРа ИК ЕООД

Относно: Последиците от злоупотребите и спекулациите с ТАНГРА ТанНакРа ОБФ и ТАНГРА ТанНакРа ИК след 01.01.2020 г. от страна на Петко Колев, съучредител (1997 г.) и председател на Фондацията, както и съучредител (1999 г.) и съуправител на Издателството до 18.12.2023 г., с код по Булстат на физическо лице 121639415 от 27.03.1998 г., управител на „Нет-Ко“ ЕООД (2013 г.) и „Медуна“ ЕООД (2015 г.) с едноличен собственик на капитала Костадинка Колева

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо отговарям на въпроса, който задават хиляди читатели на Отворено писмо №1, №2 и №3, както и автори, партньори и служители на ОБФ и ИК: Защо преустановиха дейността си Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа и Издателска къща ТАНГРА ТанНакРа ООД?

Повод за това писмо станаха нови имейли от Петко Колев от февруари 2026 г., които е писал с арогантен тон, сякаш забравил действията си след 01.01.2020 г.

Накратко ще припомня какво се случи през последните няколко години.

Приключихме 2019 година изключително успешно. За първи път от десетилетия издателството нямаше задължения към печатници, автори и партньори. Балансът беше положителен с перспективи за успешна бъдеща дейност. Това бе резултат от дългогодишната ни съвместна работа с Петко Колев, основана на обща кауза, която обедини автори, служители, партньори и симпатизанти.

След началото на пандемията от „Ковид 19“ през 2020 г. сведохме дейността си до жизнения минимум.

В края на 2020 г. хванах случайно Петко Колев, че тайно е изнасял книги от склада, собственост на ИК, и ги е продавал, в съучастие със съпругата си, през семейните им фирми „Нет-Ко“ ЕООД и „Медуна“ ЕООД, като без абсолютно никакво основание са присвоявали парите от продажбите им. Това ми дойде като гръм от ясно небе. (До този момент книги от склада се изнасяха по заявка от книжарницата и офиса така: 1. Наш служител взема ключовете за склада от счетоводството. 2. За изнесените книги съставя протокол по заглавия и брой. 3. Връща ключовете в счетоводството и предава протокола, за да се проследява и отчита движението на книгите. Продажбите се извършваха от ИК.)

Сдобил се с ключове от склада, Петко Колев е изнасял книги, без да уведомява счетоводството и без отчетност.

Само за сведение: съгласно Наказателния кодекс, чл. 194, ал. 1 и чл. 195, т. 6 подобни действия представляват кражба, извършена от длъжностно лице, възползвало се от служебното си положение.

По официални отчети (цитирани са по Papagal.bg) приходите на „Нет-Ко“ ЕООД за 2020 г. са 226 000 лева, на „Медуна“ ЕООД – 16 000 лева; за 2021 г. на „Нет-Ко“ – 155 000 лева, на Медуна – 30 000.

Нанесената щета на ИК ТАНГРА ТанНакРа ООД със законната лихва е както следва: 600 278 лева (в евро – 306 917) от главница в размер на 427 000 лева (в евро – 218 321) и законна лихва за три години в размер на 173 278 лева (в евро – 88 595). Сумата подлежи на прецизиране и се надявам Петко Колев и синовете му, които са икономисти, да помогнат за това.

Изнесените тайно книги по заглавия и количества, както и приходите от продажбите им могат да се установят единствено по счетоводните документи, с които са продавани. Петко Колев неколкократно обещаваше да ги предостави, но така и не го направи.

Вместо това, на 26.10.2024 г., получих фактура №4000000001 от 01.11.2020 г. (Виж Отворено писмо № 3), с която Петко Колев вероятно е целял по този нескопосан начин да намали приходите на фирма "НЕТ-КО" ЕООД със 145 200 лева. Според финансисти тази фактура е съмнителна, защото е издадена от Петко Колев на Петко Колев. Тя би трябвало да бъде съпроводена и с договор между Петко Колев, МОЛ на "Леон Инвест" ЕООД (в Търговския регистър регистрирана като ООД), и Петко Колев, МОЛ на НЕТ-КО ЕООД, с банково бордеро за извършен превод и дневник по ДДС. Така Петко Колев по своеобразен начин не възразява и не оспорва, че останалите суми в сметките на семейните им фирми са от продажби на книги на ТАНГРА ТанНакРа ИК.

След 2020 г. последваха и други злоупотреби и спекулации на Петко Колев с името на ТАНГРА ТанНакРа, необясними за мен и до ден днешен: преиздаване на сурогата "Българската цивилизация"; издаване на "Анти Бай Ганьо"; публично охулване на големия български писател Алеко Константинов; арогантно нахлуване в 74-то СУ "Гоце Делчев" на 02.05.2023 г., два дни преди празника на училището на 4 май и т.н.

В резултат на всичко това бе компрометирана и преустановена съзидателната дейност на ОБФ и ИК, както и на сдружение Дружба "Родина", което създадохме през 2009 г. съвместно с родолюбиви българи християни и мохамедани от Родопите и поддържахме до края на 2019 година.

При тези обстоятелства сдружението ни с Петко Колев стана невъзможно и се прекрати. Преустанови се нормалният диалог между нас.

На 18.02.2026 г. получих имейл от Петко Колев с въпроса: "Как преценяваш да продължим по-нататък?".

Отговорът е ясен: Разграничил се бях от тези негови действия отдавна и не е възможна бъдеща съвместна дейност. Аз продължавам да работя с част от екипа ни за каузата, която споделяхме (www.tangra-bg.org).

Към Петко Колев има следните очаквания:

Първо, да поиска прошка за нанесения погром върху каузата и дейността на ТАНГРА ТанНакРа и за компрометирането й. Напоследък даже Петко Колев се представя като председател на несъществуваща фондация Тангра, а не на Тангра ТанНакРа. Второ, да се извини за злоупотребите и спекулациите с Тангра ТанНакРа на хилядите ни читатели, автори, партньори, симпатизанти и служители, които ни повярваха и застанаха зад нашата кауза. Трето, да се моли Алеко Константинов да не възкръсне и да не го вземе за прототип на литературния си герой в продължението на книгата "Бай Ганьо" със заглавие "Баш Бай Ганьо от XXI век" - Още: Продължават спекулациите с книгата "Анти Бай Ганьо. Книга за българите" (2020 г.)" Четвърто, да се извини на учредителите, членовете и съмишлениците на сдружение Дружба "Родина". Пето, да възстанови на Издателска къща ТАНГРА ТанНакРа тайно изнесените книги или парите от продажбата им със законната лихва, които откраднаха със съпругата му.

Димитър М. Димитров

