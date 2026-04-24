Връчиха наградите "Рицар на книгата" за 2025 г.

Асоциация „Българска книга“ връчи годишните награди „Рицар на книгата“ за 2025 г. на церемония в Литературен клуб „Перото“ в НДК. Събитието се проведе вчера, на 23 април 2026 г. - Световния ден на книгата и авторското право – и събра представители на институции, образованието, културния сектор и медиите.

В рамките на церемонията бяха отличени личности и организации със значими постижения, принос и особени заслуги, свързани с утвърждаване на културната стойност и популяризирането на книгата, насърчаване на четенето и инвестиране във функционалната грамотност за изминалата 2025 г. Повече от 50 популярни личности бяха удостоени със специална грамота за посланици на четенето. Всички те се включиха в ежегодната инициатива „Походът на книгите“ и през изминалия месец четоха на деца в училища и детски градини в цялата страна, като по този начин подкрепиха каузата за насърчаване на четенето сред най-младите.

Председателят на Асоциация „Българска книга“ Петя Господинова обяви, че кампанията не приключва с тази церемония и предаде символично щафетата на директора на Столична библиотека Марчела Борисова, която обяви началото на инициативата „Библиотека по пантофи“, организирана в партньорство с Асоциацията: „На 25 април даваме старт на тази кампания във всички филиали на Столична библиотека и ще продължим чак до лятото.“

Тазгодишната кампания на наградите „Рицар на книгата“ се проведе с нов регламент, според който предварително селектирани правителствени и неправителствени организации имаха право да подават своите номинации.

Носители на приза „Рицар на книгата“ за 2025 г.

В категория „Журналисти, медии и отделни предавания/рубрики“ наградата получи периодичното издание „Стълбата“ представено на церемонията от основатели му - Леонард Георгиев и Михаил Ангелов. Те приеха „Златната значка“ с думите: „Четенето оформя мисленето, мисленето – личността, а личностите оформят нациите.“

В категория „Обществена библиотека“ беше отличена Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ – Кюстендил: „Приемаме тази награда с голяма гордост и обещание, че ще надградим постигнатото“, сподели директорът на библиотеката.

В тегория „Училищна библиотека или библиотекар“, която тази година за първи път заема своето заслужено, самостоятелно място, наградата получи училищният библиотекар Антоанета Антонова-Стефанова, която с усмивка сподели, че училищната библиотека е единственото място, където учениците със съжаление чуват звънеца.

В категория „Учител или училище“ беше отличена Йоханна Цветанова и прие наградата с думите: „Професията учител крие много предизвикателства. Неведнъж съм се съмнявала в уменията си, но днес, благодарение на тази награда, вярвам още по-силно в себе си. Днес се чувствам рицар“.

Специалната награда „Рицар на книгата“ беше присъдена на Десислава Желязкова, заместник-кмет на Столична община с ресор „Образование, спорт и младежки дейности", за работата и усилията ѝ, фокусирани върху достъпа до книги и четене сред най-малките читатели: „Читатели се възпитават от най-ранна детска възраст с четене на глас и порастване сред книги. Трябва да запалваме любопитството на децата и да ги вдъхновяваме сами да посягат към книгата“, сподели Желязкова, която през 2025 г. застана зад програмата „Библиотека в детската градина“, чиято цел е във всички общински детски градини на територията на София да бъдат създадени минибиблиотеки.