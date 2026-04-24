Харуки Мураками написа първата си книга с главен герой жена

За първи път в творчеството на световноизвестния писател Харуки Мураками в следващия му роман, който ще бъде публикуван в Япония през юли, главният герой ще е жена, съобщи издателят му "Шинчоша", цитиран от АФП.

Авторът на "Норвежка гора" и "Кафка на плажа" е известен с разказите си, изобразяващи абсурда и самотата в съвременния свят. Творбите му са преведени на близо 50 езика.

Още: Георги Господинов и Харуки Мураками са поканени да станат част от Кралското дружество по литература

В новия му роман "Кахо" главната героиня - авторка на детски книги, един ден среща непознат, който се обръща към нея с думите: "Честно казано, никога не съм виждал някой толкова грозен като вас".

Според синопсиса, споделен от издателя, 26-годишната Кахо, която не е "нито невероятно красива, нито интелигентна, но притежава доста силно любопитство", е по-скоро "изненадана, отколкото ядосана или шокирана" от тази неуместна забележка, отбелязва АФП.

"Какво се опитва да ми каже този мъж?", пита се младата жена, преди "около нея да започнат да се случват странни събития".

Това е първият роман на 77-годишния Мураками с главен герой жена, отбелязва на сайта си издателство "Шинчоша".

Още: Историята на Харуки Мураками, който успя да изстреля японската литература на върха

Харуки Мураками, който редовно се споменава като кандидат за Нобелова награда за литература, публикува предишния си роман "Градът и неговите несигурни стени" през 2023 г., припомня агенцията.

Източник: БТА